Trump confirmou o congelamento da ajuda externa

O presidente dos EUA prometeu retornar à sua política de “América Primeiro” durante seu segundo mandato

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que promulgou uma suspensão abrangente da ajuda a países estrangeiros.

“Eu impus um congelamento federal de contratações, um congelamento regulatório federal, um congelamento de ajuda externa”, Trump disse a uma multidão de apoiadores em Las Vegas no sábado. “E criei um novo Departamento de Eficiência Governamental e teremos muitas pessoas boas”, ele acrescentou.

Pouco depois de tomar posse na segunda-feira, Trump assinou uma ordem executiva suspendendo todos os programas estrangeiros de assistência ao desenvolvimento por 90 dias, enquanto se aguarda uma revisão para determinar se estão alinhados com os seus objetivos políticos “América em Primeiro Lugar”.













Durante a sua campanha, Trump prometeu reduzir os gastos desnecessários e reorientar a atenção do governo para questões internas, como a dívida nacional dos EUA e a luta contra a imigração ilegal.

No sábado, o secretário de Estado Marco Rubio emitiu um memorando suspendendo o desembolso de fundos através do Departamento de Estado e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com algumas excepções, incluindo ajuda militar a Israel e ao Egipto.

Em comunicado na quarta-feira, Rubio disse: “Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos e cada política que implementamos devem ser justificados pela resposta a três perguntas simples: Torna a América mais segura? Isso torna a América mais forte? Isso torna a América mais próspera?”













Embora o Pentágono tenha dito anteriormente que o congelamento da ajuda não afectaria os envios de armas para a Ucrânia, várias agências de notícias relataram que o memorando de Rubio não mencionava isenções para ajuda militar à Ucrânia e outros parceiros importantes, como Taiwan e países da NATO.

Trump tem criticado frequentemente a administração do ex-presidente Joe Biden por enviar dezenas de milhares de milhões de dólares em ajuda a Kiev, prometendo, em vez disso, pressionar por uma solução diplomática rápida para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.