Trump congela deveres para o México e o Canadá e é tratado com a China

A nova guerra comercial anunciada por Donald Trump começa no caos geral, cria sacolas ao redor do mundo oscilam e deixa amigos e inimigos em total incerteza.

Na véspera da entrada em vigor de 25% contra os vizinhos, bem como os aliados norte -americanos e 10% contra a China, o presidente dos EUA suspendeu temporariamente as taxas no México algumas horas depois no Canadá e continuou o Canadá e continuou a negociar com a China . Embora o Telegraph tenha revelado que o tipo leva em consideração a idéia de introduzir uma taxa de 10% em todas as importações da UE, talvez pastando na Grã -Bretanha, no estilo mais adequado de divisão e IMTER. Com um movimento que parece invertido, mas que pode fazer parte de táticas de negociação, Trump congelou no México após uma conversa “muito amigável” com o presidente Claudia Sheinbaum, que “concordou em perder 10.000 soldados de fronteira com os EUA” com um propósito específico ” Pare o fluxo de fenanil e migrantes ilegais nos EUA. Enquanto isso, tentaremos alcançar um “acordo” por meio de negociações controladas sobre o Partido Americano, líder da Diplomacia Marco Rubio, secretário do Tesouro do Estado Scott, e daquele para Howard Lutnice, com a participação com dois presidentes. Em vez disso, os Estados Unidos se comprometeram a combater armas para as marcas.

“Devemos trabalhar este mês e garantir que essa seja a melhor maneira de seguir”, disse Sheinbaum em entrevista coletiva. Trump relatou que teve a primeira boa conversa com Justin Trudeau, mas o ponto de virada ocorreu após a segunda ligação. O relatório sobre a suspensão por 30 dias de deveres foi a primeira estréia canadense (renúncia) a X. Novo “Helicópteros, tecnologia e funcionários, melhor coordenação com nossos parceiros americanos, mais recursos para interromper o fluxo de fenanil” e cerca de 10.000 pessoas em a primeira linha “. Definiremos características como terroristas, olhos garantidos 24 horas por dia, 7 dias por semana na fronteira, iniciando o poder ofensivo comum do Canadá-USA na luta contra o crime organizado, o fenanil e lavar dinheiro. Também assinei uma nova diretiva de notícias sobre crime organizado e fenanil e apoiaremos US $ 200 milhões “.

No entanto, Trudeau estava pronto para uma reação simétrica, que influenciou principalmente os produtos dos estados republicanos, enquanto a província canadense de Ontário – a mais populosa de um país onde Toronto e a capital Ottawa – anunciaram que o cancelaria para cancelar $ 68 Bilhões com Starlink, o serviço de Internet através do satélite dominado por Elon Musk, o “primeiro amigo” de Donald. As ameaças de Trump resultaram no cócegas do orgulho e patriotismo canadense, com um boicote a viajar para os EUA e os produtos americanos. O hino da estrela e da faixa também eram cartas no jogo de basquete da NBA e no Hóquei da NHL. Ainda está se aproximando dos deveres com a China, que Trump falará “nas próximas 24 horas”. Em uma disputa com Pequim, o magnata também evocou o canal do Panamá, que, em sua opinião, terminou no controle do dragão, embora depois de visitar o presidente do Rubius, José Raúl Mulino, prometeu não renovar o memorando de D’Agna de 2017 para a conformidade nos investimentos, os investimentos, os investimentos,, incluindo projetos de infraestrutura. Trump anunciou na sexta -feira um telefonema com o Panamá e ameaçou “ou obter algo importante ou continuar o canal”. Quanto à UE, um “Tarifário”, porque o presidente dos EUA era ele mesmo, reclamou de “déficit maciço” de US $ 350 bilhões e acusou o antigo continente de “abusar dos EUA por anos”. “Agora eles querem fazer um acordo, mas deve ser justo”, alertou. Em sua lógica puramente comercial, Trump também quer ser em troca de Kiev: “Acesso a países raros em troca de nossa ajuda”. Enquanto isso, após o ataque ao Wall Street Journal contra a “guerra comercial estúpida”, ele também chegou do Financial Times, que o chamou de “absurdo” e “prejudicial à economia e ao poder diplomático dos Estados Unidos”.

