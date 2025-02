O Canadá também ganha suspensão dos deveres dos EUA por 30 dias, como o México. Isso foi anunciado pelo primeiro -ministro Ottawa Justin Trudeau após uma ligação com Donald Trump.

Donald Trump disse que a ligação com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau foi “muito bem”. Isso foi relatado pela CNN Kaitlan Collins. Quando perguntado se as obrigações contra o Canadá permaneceriam em vigor, o presidente respondeu “o Estado para procurar”.

Agência ANSA Agência ANSA As obrigações são sacos de trem Euro toca 1,01 a dólar, mínimos a partir de novembro de 2022. (ANSA)

Ainda está se aproximando dos deveres com a China, que Trump falará “nas próximas 24 horas”. Em uma disputa com Pequim, o magnata também evocou o canal do Panamá, que, em sua opinião, terminou no controle do dragão, embora depois de visitar o presidente do Rubius, José Raúl Mulino, prometeu não renovar o memorando de D’Agna de 2017 para a conformidade nos investimentos, os investimentos, os investimentos,, incluindo projetos de infraestrutura.

Trump anunciou na sexta -feira um telefonema com o Panamá e ameaçou “ou obter algo importante ou continuar o canal”. Quanto à UE, um “Tarifário”, porque o presidente dos EUA era ele mesmo, reclamou de “déficit maciço” de US $ 350 bilhões e acusou o antigo continente de “abusar dos EUA por anos”.

“Agora eles querem fazer um acordo, mas deve ser justo”, alertou. Em sua lógica puramente comercial, Trump também quer ser em troca de Kiev: “Acesso a países raros em troca de nossa ajuda”. Enquanto isso, após o ataque ao Wall Street Journal contra a “guerra comercial estúpida”, ele também chegou do Financial Times, que o chamou de “absurdo” e “prejudicial à economia e ao poder diplomático dos Estados Unidos”.

