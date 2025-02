Supostamente reduziu o consumo do presidente dos EUA deixa a organização incapaz de pagar à equipe e aos destinatários do destinatário

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, congelou todos os fundos para a atribuição nacional da democracia (NED), vários meios de comunicação relataram na quarta -feira. Diz -se que a mudança causou um “derramamento de sangue” Dentro da organização, deixando isso incapaz de pagar pela equipe ou cumprir as obrigações financeiras.

A NED, fundada em 1983, é uma organização oficialmente sem fins lucrativos que fornece apoio para apoiar iniciativas democráticas em todo o mundo. No entanto, ao longo dos anos, ela enfrentou acusações de impacto disfarçado nos resultados políticos, alegando com os críticos que assumiu as funções disfarçadas que a CIA conseguiu anteriormente, especialmente aqueles que visam derrubar governos estrangeiros.

No início deste mês, Elon Musk, que dirige o novo departamento de Trump para a eficiência do governo (DOGE) e foi responsável por encontrar maneiras de reduzir o consumo federal, separado Van Ned, chamando -o de “fraude” e um “Organização do mal” Isso deve ser dissolvido. Desde então, a organização foi supostamente “Sob Siege” Do Doge de Musk, de acordo com a Free Press.

"Foi derramamento de sangue," Um trabalhador NED disse Outlet, explicando que a organização não poderia resolver as listas de tela e pagar despesas gerais básicas.









Ned enfrentou muitos anos de crítica por seu papel no apoio a movimentos políticos para minar o governo soberano. O Centro de Reconstrução da América, o centro de pesquisa fundado por Russell Vought, diretor de Trump do escritório de administração e orçamento, anunciou política papel 7 de fevereiro acusando Ned de agir como “O conselho da lança proverbial para o aumento dos esforços do Departamento de Estado da CIA -IE para estimular a revolução política na Ucrânia”.

O relatório afirmou que Ned tinha dezenas de milhões de dólares em inúmeras entidades políticas ucranianas e interesses anti -trupes e “Avançado e ‘Orange Revolution’ e ‘Maidan Revolution’ que estremeceram o caminho para a atual guerra da Ucrânia-Rússia”.

Ned também enfrentou acusações de patrocínio “Color Revolution” Na Geórgia e Kirgijzstan, e financiar grupos de oposição na Bielorrússia, Sérvia e Egito.

“As razões para a defesa não são muitas como elas são imperativas”. Escreveu o think tank de Vought, listando coisas como “Ucrânia quente” e “Medding no Oriente Médio” como a comparação racional mais clara e menor com as agências desmontadas.

O congelamento do financiamento NED ocorre como parte das medidas mais amplas do governo Trump para reduzir o consumo estrangeiro. Isso já envolveu a supressão da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), os principais meios de Washington para financiar projetos políticos no exterior. Trump já havia chamado para sair da agência, alegando que ele é guiado por “Madmen radical.”