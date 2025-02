Trump conhece Marc Fogel após o lançamento da Rússia

Marc Fogel retornou aos Estados Unidos na terça -feira depois de passar mais de três anos de prisão na Rússia, expressando seus agradecimentos ao presidente Trump durante uma reunião emocional na Casa Branca.

“Eu me sinto como o homem mais afortunado do mundo neste momento. E eu quero que você saiba que não sou um herói nisso. E o presidente Trump é um herói. E esses homens que vieram do serviço diplomático são heróis ”, disse Fogel.

“Vou simplesmente passar o resto da minha vida em dívidas com você e com o país, e estou muito animado”, disse ele a Trump.

O governo Trump não especificou o que renunciou em troca da libertação de Fogel. Trump indicou que Fogel fazia parte de um contrato de prisioneiro maior e disse aos repórteres: “Alguém se libertará amanhã que saberá”.

Trump e Fogel agradeceram ao presidente russo Vladimir Putin por facilitar a libertação de Fogel. Trump não diria se tivesse conversado diretamente com Putin.

“Só quero dizer que eu aprecio o que eles fizeram quando deixaram Marc voltar para casa”, disse Trump, qualificando os termos do “Acordo muito justo”.

Fogel disse que Putin “era muito generoso e como estadista ao me dar perdão”.

Presidente Mike Johnson (R-La.), Senador David McCormick (R-Pa.), Representante de Guy Reschenthaler (R-Pa-. Na Casa Branca para cumprimentar o Fogel.

Fogel trabalhou por anos como professor em uma escola em Moscou, e estava cumprindo uma sentença de 14 anos depois que ele foi preso em 2021.

Eles o encontraram carregando cannabis, que sua família disse que havia prescrito dor nas costas. Fogel foi condenado em 2022 por “contrabando de drogas em grande escala”. O governo Biden nomeou Fogel como injustamente detido.

Fogel não fazia parte de uma grande troca de prisioneiros em agosto, na qual o governo Biden garantiu a libertação do jornalista do Wall Street Journal Evan Gershkovich, o ex -marinheiro americano Paul Whelan e dois outros americanos em um acordo que também envolveu a libertação de cinco Alemães e sete cidadãos russos que foram presos como prisioneiros políticos.

A mãe de Fogel conheceu Trump durante uma manifestação de campanha no ano passado, onde ele pediu que ele levasse seu filho para casa se vencesse as eleições de novembro.

“Ele disse a ele então que, se ele fosse escolhido, ele iria entender”, disse a irmã de Fogel, Anne, CNN, na terça -feira. “E o homem era fiel à Sua Palavra.”

