Trump conhece Newsom, Abbott

O presidente Trump se reuniu na quarta -feira com o governador da Califórnia Gavin Newsom (D) e o governador do Texas Greg Abbott (R) na Casa Branca, para discutir os esforços para recuperar a segurança de incêndio e fronteira.

O Golden State foi recentemente destacado por incêndios florestais que destruíram as casas de Los Angeles e desafiaram os bombeiros locais que combinavam chamas em meio a problemas para obter água. Wade Crowfoot, secretário da Agência de Recursos Naturais da Califórnia que supervisiona a principal política de água e incêndio em todo o estado, acompanhou Newsom na reunião.

Newsom agradeceu a Trump por conhecê -lo para trabalhar na reconstrução das comunidades afetadas pelos incêndios.

“Quando nos aproximamos de um mês dos incêndios florestais devastadores no sul da Califórnia, continuamos a cortar a burocracia para acelerar os esforços de recuperação e limpeza, bem como para garantir que os esforços de reconstrução sejam rápidos. Estamos trabalhando no salão como sempre fizemos , para garantir que os sobreviventes tenham os recursos e o apoio de que precisam “, escreveu Newsom em um declaração.

“Obrigado, presidente Trump, por vir às nossas comunidades para ver isso em primeira mão e se encontrar comigo hoje para continuar nossos esforços conjuntos para apoiar as pessoas impactadas”.

Abbott, um dos maiores aliados do presidente, se reuniu com Trump para discutir idéias de segurança nas fronteiras. O governador disse que se ofereceu para apoiar as novas medidas do controle de imigração e alfândega dos Estados Unidos (ICE).

“Identificamos cerca de 4.000 leitos de prisão no estado do Texas, que poderiam ser usados ​​pelo governo Trump para manter instalações, para centros de detenção pela prisão de pessoas que foram presas por cometer crimes, que estão ilegalmente aqui, qualquer forma do governo de Trump Ele quer usá -lo “, disse Abbott durante uma aparição na quarta -feira à noite na CNN’s”O protagonista com Jake Tapper“

“Estamos oferecendo essa capacidade e também os informamos sobre algumas coisas que fizemos. Ou seja, o Texas construiu mais de 56 quilômetros de parede da fronteira”, acrescentou.

Abbott disse que o estado está trabalhando em mais 32 quilômetros de parede da fronteira e adquiriu mais 160 quilômetros de terra para a construção do muro da fronteira, que está disposto a entregar ao governo dos Estados Unidos.

