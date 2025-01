Washington, vivo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderia considerar a possibilidade de os Estados Unidos novamente se juntarem à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em um evento em Las Vegas no sábado, 25 de janeiro de 2025, ele disse que os Estados Unidos decidiram sair de quem, porque todos os anos ele paga US $ 500 milhões (cerca de 8 bilhões de rúpias), enquanto a China, que tem uma população muito maior, apenas paga 39 milhões de dólares.

“… mas talvez reconsideremos (junte -se à OMS)”, disse Trump, acrescentando.

Depois de prestar juramento como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez na segunda -feira passada, ele assinou uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos.

“A Organização Mundial da Saúde está nos explorando. Todo mundo está explorando para os Estados Unidos e isso não acontecerá novamente”, disse Trump a repórteres depois de emitir a ordem.

“Para mim, parece injusto para mim, embora essa não seja a principal razão pela qual eu saí … a China pagou US $ 39 milhões e pagamos US $ 500 milhões, apesar do fato de a China ser o maior país”.

Quanto à Arábia Saudita planeja expandir o investimento e a cooperação comercial com os Estados Unidos, Trump disse que pediria ao reino que aumentasse seu investimento.

 Ilustração de debates mundiais no fórum da ONU

O herdeiro príncipe da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, disse que aumentaria o investimento para 600.000 milhões de dólares (cerca de 9.700 bilhões de rúpias) nos próximos quatro anos.

Trump disse que confiava que a Arábia Saudita aumentaria o investimento para 1 bilhão de dólares.

“O que significa muito dinheiro (para a Arábia Saudita)? Nada. Você sabe onde eles recebem seu dinheiro, certo? De ouro líquido. Eles têm muito ouro líquido”, disse ele, referindo -se ao petróleo.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump fez sua primeira visita ao exterior à Arábia Saudita, que demonstrou as boas relações bilaterais entre os dois países.

Após sua inauguração na semana passada, ele disse que repetiria a viagem se a Arábia Saudita concordasse em comprar produtos americanos no valor de até 500 bilhões de dólares. (formiga)