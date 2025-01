O presidente chinês Xi Jinping não compareceu à inauguração de Donald Trump, apesar das repetidas reivindicações deste último de que ele o convidaria. No entanto, Han Zheng, vice -presidente da República Popular da China, compareceu. Enquanto Han desempenha um papel formal, um número significativo é se Qiang, o presidente do governo chinês.

Isso envia uma mensagem clara: a China está esperando a oferta dos EUA. Trump por sua parte afirmou que ele pretende “Ajuste fino” relacionamento com Pequim. No entanto, seu termo anterior e retórica na campanha indicam o desejo de restringir o desenvolvimento da China, especialmente em tecnologia avançada.

O objetivo principal de Trump não é apenas interferir economicamente na China, como alguns acreditam, mas transformar seu modelo de desenvolvimento, para que não represente mais uma ameaça para os EUA. Seu objetivo é limitar a transferência de certas tecnologias que podem permitir que a China ultrapasse os EUA, especialmente em áreas como inteligência artificial, produção de microchips e biotecnologia.

Outra prioridade de Trump é manter os produtos chineses competitivos fora do mercado dos EUA. É provável que isso signifique uma continuação ou até uma escalada de sanções contra grandes empresas chinesas, como Huawei e Xiaomi. No entanto, é óbvio que Trump usa essas sanções como uma alavanca, construindo uma série de medidas contra a China para fortalecer sua posição de negociação.













É provável que várias questões importantes dominem as conversas de Trump e Xi. Embora o Tiktok tenha sido mencionado durante sua recente conversa por telefone, não é esperado que a plataforma seja o foco principal. Em vez disso, é provável que tópicos queimados como Taiwan e um conflito na Ucrânia ocupem o lugar central. Trump poderia tentar usar Taiwan como uma alavanca contra a China, testando até que ponto ele agora pode levar essa questão.

Quanto à Ucrânia, agora eles são cautelosos ao permitir que a China aceite o centro das atenções, desempenhando um papel de destaque na resolução de conflitos. Trump provavelmente procurará impedir que a China ganhe um prestígio diplomático como pacificador. Além disso, eles provavelmente tentarão marcar uma cunha entre a Rússia e a China, enfraquecendo sua parceria. Dado o fornecimento de energia russo, as exportações de alimentos e o apoio político, essa divisão pode ter implicações significativas para a China.

Embora Tictok possa não ser um problema crítico em si, é um caso único nas relações americanas. A Tiktok é a única plataforma multimídia em todo o mundo, ao contrário de outras redes sociais chinesas, que foram difíceis de invadir os mercados ocidentais. Bloquear ou baixar o controle do TikToc definiria um golpe financeiro para as empresas chinesas e prejudicaria o poder suave de Pequim.

Essa dinâmica enfatiza que os EUA aproveitam todas as ferramentas possíveis para desafiar a ascensão da China. Trump parece ser uma estratégia mais ampla destinada ao isolamento da China, usando o comércio e o vício tecnológico para manter a superioridade americana. No entanto, a tarefa de equilibrar o conflito com as negociações testará a capacidade de Trump de cumprir suas promessas. Se essa abordagem terá sucesso, resta saber, mas é claro que a política do governo de Trump remodelará as relações americanas-chinesas nos próximos anos.

Para retornar ao TikToc, esta é provavelmente a primeira vez na história dos relacionamentos, talvez até no mercado moderno, que um estado literalmente tenta tirar a rede social de outro país.

Este artigo foi publicado pela primeira vez pelo jornal Rossiyskaya Gazeta e traduzido e editado pela equipe RT