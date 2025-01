Trump corta tudo, colidem com o Bessnt de plantão

Ajude no exterior, empréstimos federais, financiamento de programas internos. A escuridão Donald Trump continua sendo uma pena sem misericórdia de despesas consideradas um presidente “desnecessário”, que também mantém a pressão sobre o dever alto, apesar de seu ministro do tesouro é para uma linha mais suave. No entanto, a guilhotina de Thenald também reduziu o topo da USAID e ameaçou os chefes de promotores que estavam envolvidos em uma rebelião contra o Capitólio da colina.

Vídeo Nova York, criada contra migrantes

O presidente atua um após a segunda promessa na campanha eleitoral em um ritmo muito bloqueado (está no cargo apenas por uma semana) e barris de ordens executivas que, em alguns casos, poderiam encontrar as decisões do Congresso. Como uma onda de todas as doações e empréstimos de graduação. O Diretor Provisório do Escritório de Orçamento dos EUA deu às agências federais “suspenderam temporariamente todas as atividades relativas a obrigações e assistência financeira” e pediram para verificar se os programas em andamento cumprem os decretos dos executivos proíbem e a inclusão e reduzem as despesas de energia pura.

O bloqueio não se aplica ao programa de Seguro Social ou Cuidado Médico, mas causou a raiva dos democratas. O líder da minoria democrata no Senado o chamou de “picada no coração” das famílias americanas.

“Os americanos pagarão um preço terrível”, alertou Chuck Schumer.

Na frente estrangeira, Trump continua a ameaçar os deveres dos ativos daqueles países que não têm um relacionamento comercial “equilibrado” com os Estados Unidos. Seu recém -confirmado Ministro das Finanças, Scott Berent, significaria impor taxas universais de 2,5% nas importações para crescer gradualmente todos os meses, fazendo da preparação das empresas e vários países para negociar com a administração.

Mas não é suficiente para um magnata. Como é bem conhecido, as porcentagens que o presidente dos EUA avaliam são muito mais altas – de 10% a 25% – e não seriam graduais. Por risco de funções americanas, que, por ganhar magnatas, outros aliados, também foram discutidos em uma reunião em farnesin entre o ministro Antonio Tajani e alguns representantes da estrutura de produção italiana. O chefe de diplomacia explicou que o plano principal do comandante fornece uma “política comercial dos EUA” em geral, com uma abordagem pragmática antes de uma possível decisão sobre as taxas. “Estou certo de que o vínculo de amizade que conecta a Itália e os Estados Unidos nos permitirá fortalecer o diálogo com Washington no campo da política de negócios”, mas “estamos prontos para apoiar nossas empresas e criar novas oportunidades de investimento em outras regiões do mundo “, ele garantiu Tajani.

Enquanto isso, de acordo com o Washington Post, o governo Trump deu a maior parte da liderança da USAID em um feriado forçado, a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, já que muitos funcionários de alto nível tentaram contornar um decreto executivo para congelar toda a ajuda externa dos EUA. Enquanto o Ministério da Justiça lançou um projeto especial para investigação de ministérios que lidam com a Rebelião em 6 de janeiro. E sempre sobre o tema da justiça, a prisão em massa de migrantes sem documentos continua, em média, mais de 1.000 por dia, e os primeiros ataques aéreos também começaram em Nova York, com a ministra do Interior Kristi Noem, que publicou X Video da Bronx Strest.

Trump limita as passagens de gênero inferiores a 19



O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva destinada a limitar as passagens de gênero para pessoas com menos de 19 anos. “É a política dos Estados Unidos não financiar, patrocinar, promover, ajudar ou apoiar a” transição “de uma criança de um sexo para outro e exercitaram estritamente todas as leis que proíbem ou restringem esses procedimentos destrutivos e mudam a vida e mudam a vida e quais Ele muda sua vida “, disse Trump em seu comunicado.

Nós, juiz bloqueando a suspensão dos fundos federais



O juiz federal bloqueou temporariamente congelado pelos subsídios e empréstimos federais de Trump que podem ser de US $ 3.000 bilhões. A juíza distrital Loren L. Alikhan bloqueou as medidas alguns minutos antes de entrar em vigor. A suspensão administrativa dura até segunda -feira.

