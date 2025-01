Trump: Crash perto de Reagan National ‘parece ter sido evitado’

O presidente Trump interveio no acidente de quarta -feira à noite entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar em Washington, alegando que “deveria ter sido evitado”.

“O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto”, escreveu ele sobre Verdade social. “O helicóptero foi diretamente para o avião por um período prolongado de tempo”.

“É uma noite clara, as luzes do avião estavam queimando, por que o helicóptero não subiu ou para baixo ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião?, “Ele continuou. “Esta é uma situação ruim que parece ter sido evitada. Não é bom!”

O secretário de Transportes Sean Duffy ecoou o sentimento durante uma conferência de imprensa na manhã de quinta -feira.

“Vamos esperar que todas as informações cheguem, deste ponto de vista, mas para apoiar o que o presidente disse, o que eu vi até agora, acho que isso foi evitável? Absolutamente ”, ele disse.

Duffy também confirmou que ambos os aviões estavam localizados e a pesquisa federal estava em andamento.

Seus comentários ocorrem após um avião regional que transportou 60 passageiros e quatro equipes colidiram com um helicóptero militar, que estava em uma missão de treinamento, pouco antes de desembarcar no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan na noite de quarta -feira. A American Airlines disse que o voo estava na rota Wichita, Kan.

Os dois aviões caíram no ar quando o avião desceu para a pista por volta das 21h, horário local, segundo os funcionários.

Cerca de 300 equipes de emergência realizaram uma operação de pesquisa e resgate de várias agências. As autoridades confirmaram que ambos os aviões estavam no rio Potomac e as operações de resgate estão em andamento.

As autoridades disseram que durante o prensador de quinta -feira que os sobreviventes não eram esperados, mas até agora quase 30 corpos foram recuperados. Nenhuma das vítimas de choque foi identificada até agora.

Trump, em seu post noturno, também ecoou a preocupação que muitos expressaram após o desastre.

“Que noite terrível tem isso. Deus abençoe todos vocês! ” Ele escreveu na verdade social.

Fonte