Trump critica McConnell por votar contra RFK Jr., ignorando sua polomielite de infância

O presidente Trump criticou o senador Mitch McConnell (R-KY) na quinta-feira por seu voto que se opõe ao Secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr., ignorando sua luta de infância com a poliomielite e questionando suas habilidades mentais.

“Fui eu quem o fez deixar a posição de liderança, para que ele não possa me amar. Mas ele não está votando contra Bobby, ele está votando contra mim. Mas tudo bem. Ele me apoiou. Você sabe que Mitch me apoiou, certo? Trump disse a repórteres, credenciando -se por McConnell deixando sua liderança republicana do Senado.

Kaitlan Collins de CNN disse que McConnell tinha Poly, que o republicano de Kentucky disse que influenciou sua decisão de votar contra Kennedy.

“Não sei nada, tive poliomielite, tive poliomielite”, disse Trump.

Collins perguntou a Trump se ele estava duvidando que McConnell tinha poliomielite, o que Trump descartou.

“Não tenho ideia se eu tinha poliomielite. Tudo o que posso falar sobre ele é que ele não deveria ter sido um líder, ele sabe. Ele votou contra Bobby. Vote contra quase tudo. É um cara muito amargo ”, disse o presidente.

“Temos uma festa muito forte e quase não é realmente um membro muito poderoso. … Ele perdeu seu poder “, acrescentou.

McConnell emitiu uma acusação de abrasos de Kennedy, um ativista anti -vaccina por um longo tempo, dizendo que viu como as vacinas podem salvar vidas. McConnell foi o único republicano que não votou não sobre a indicação de Kennedy, embora outros senadores tenham indicado que tinham preocupações persistentes sobre as opiniões de vacinas de Kennedy.

McConnell também foi o Partido Republicano sem votar contra Tulsi Gabbard como diretor de inteligência nacional e um dos três republicanos que se opunham a Pete Hegesh como Secretário de Defesa.

McConnell em RFK Jr.: ‘Não vou tolerar a reitação de sacerdotes comprovados’



Kennedy jurou durante uma cerimônia no Salão Oval na quinta -feira.

“Sinto muito por Mitch. E eu era uma das pessoas que liderou: eu queria ir no final e queria permanecer um líder ”, disse Trump na quinta -feira.

Ele acrescentou: “Ele não está equipado, mentalmente. Ele não estava equipado há 10 anos, na minha opinião. Ele deixou o Partido Republicano ir para o inferno. Se ele não viesse, o Partido Republicano nem sequer existiria no momento. Mitch McConnell nunca teve realmente “.

Trump disse que McConnell foi capaz de arrecadar dinheiro como líder, então ele tinha “um pouco de lealdade” aos senadores republicanos porque eles poderiam lhes dar um impulso nas campanhas.

“Os senadores me ligavam e disseram: ‘Ele quer me dar US $ 20, US $ 25 milhões. Posso aceitar? Eu diria: ‘Pegue o dinheiro’ “, lembrou Trump.

McConnell lançou seu cargo de liderança no final do último Congresso, e o líder do Partido Republicano John Thune (SD) foi escolhido em novembro para substituí -lo. A esposa de McConnell, Elaine Chao, serviu como secretário de Transporte de Trump de 2017 a 2021 e renunciou após os ataques do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

Fonte