Trump critica sistema jurídico “corrupto” e “quebrado” antes da sentença

O presidente eleito Trump criticou no domingo o sistema jurídico “corrupto” e “quebrado” antes da data da sentença de 10 de janeiro em seu caso de silêncio em Nova York.

em um Postagem de verdade social destacado pela Mediaite, o presidente eleito disse O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg (D), “nunca quis abrir este caso ilegal contra mim”.

“Fiquei furioso com a forma como o assunto foi tratado e especialmente irritado com MARK POMEANTZ pelo seu comportamento e pelo que fez”, acrescentou Trump.

Pomerantz, um ex-promotor distrital de Manhattan que trabalhou em uma investigação sobre pagamentos de dinheiro secreto de Trump, disse que Bragg possuía evidências suficientes para condenar Trump em 2022.

“No final, o Departamento de Justiça de Biden/Harris forçou Bragg a inventar qualquer coisa para envergonhar TRUMP. Mas foi ainda mais sério o que o juiz CORRUPTO e TOTALMENTE CONFLITO POLÍTICO HACK fez e está fazendo neste julgamento falso”, disse Trump em sua postagem de domingo. “Ainda tenho até uma ordem de silêncio inconstitucional na qual não tenho permissão para falar sobre os conflitos de interesse altamente desqualificantes do juiz. Praticamente todos os juristas e especialistas dizem que NÃO HÁ (ZERO!) CASO CONTRA MIM.”

“O juiz inventou os fatos e a lei, assim como outras caças às bruxas judiciais e do Ministério Público de Nova York”, acrescentou. “É por isso que as empresas estão fugindo de Nova York, levando consigo milhões de empregos e BILHÕES DE DÓLARES EM IMPOSTOS. O sistema jurídico está falido e as empresas não podem correr o risco de serem apanhadas nesta areia movediça. É TUDO MANIPULADO, neste caso contra um adversário político, EU!!!”

Na semana passada, o juiz Juan Merchán ordenou a sentença criminal do caso do dinheiro secreto de Trump para a próxima sexta-feira, rejeitando a exigência do presidente eleito de que o caso fosse arquivado para adaptar a sua presidência após a sua vitória eleitoral.

Trump expressou na sexta-feira frustração com o Truth Social após Merchan definir a data da sentença para a próxima semana.

“Este ataque político ilegítimo nada mais é do que uma farsa fraudada. O juiz “provisório” Merchan, que é um partidário radical, acaba de emitir outra ordem que é sabidamente ilegal, vai contra a nossa Constituição e, se for mantida, seria o fim da Presidência como a conhecemos”, disse ele. nas redes sociais. .

The Hill contatou uma organização de serviços jurídicos da qual Pomerantz faz parte, o Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan, o Departamento de Comunicações do Sistema Judicial Unificado do Estado de Nova York e o Departamento de Justiça para comentar.

Fonte