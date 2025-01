Trump culpa ‘fronteiras abertas’ por ataques em Nova Orleans e Las Vegas

O presidente eleito Trump culpou a situação na fronteira sul dos EUA pelos recentes ataques em Nova Orleães e Las Vegas, e criticou o presidente Biden pelas suas políticas de imigração enquanto ambos os casos estão sob investigação.

O homem que dirigiu uma caminhonete contra uma multidão em Nova Orleans, matando pelo menos 15 pessoas, foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão americano do Texas.

A explosão do Cybertruck fora do Trump International Hotel em Las Vegas foi causada por morteiros de fogos de artifício e latas de combustível de acampamento e o suspeito era supostamente um veterano do Exército do Colorado, de acordo com para reportagens locais.

Ainda assim, Trump criticado no Truth Social que a fronteira sob Biden levou a crimes violentos.

“Com a ‘Política de Fronteiras Abertas’ de Biden, eu disse, muitas vezes durante comícios e em outros lugares, que o terrorismo islâmico radical e outras formas de crime violento se tornarão tão graves nos Estados Unidos que será difícil até mesmo imaginar ou acreditar neles.” escreveu o presidente eleito.

“Esse momento chegou, só que pior do que imaginávamos. “Joe Biden é o PIOR PRESIDENTE DA HISTÓRIA AMERICANA, UM DESASTRE COMPLETO E TOTAL”, acrescentou. “O que ele e seu grupo de ‘bandidos’ interferentes nas eleições fizeram ao nosso país não será esquecido tão cedo! MAGA.”

O suspeito em Nova Orleans carregava uma bandeira do grupo extremista Estado Islâmico (ISIS) no trailer do caminhão que alugou para o ataque. O FBI disse que estava trabalhando para determinar as possíveis associações e afiliações de Jabbar com organizações terroristas.

Por volta da meia-noite de quinta-feira, Trump também disse “A América está em colapso” após os ataques.

‘Nosso país é um desastre, motivo de chacota do mundo inteiro! É o que acontece quando se tem FRONTEIRAS ABERTAS, com lideranças fracas, ineficazes e praticamente inexistentes. “O Departamento de Justiça, o FBI e os promotores estaduais e locais democratas não fizeram o seu trabalho”, escreveu ele.

“Eles são incompetentes e corruptos, pois passaram todas as suas horas de vigília atacando ilegalmente o seu oponente político, ME, em vez de se concentrarem em proteger os americanos no exterior e em casa da escória violenta que se infiltrou em todos os aspectos do nosso governo e da nossa própria nação. . o presidente eleito continuou.

“Os democratas deveriam ter vergonha de permitir que isso acontecesse com nosso país. A CIA deve envolver-se AGORA, antes que seja tarde demais”, acrescentou Trump. “A América está a entrar em colapso: uma erosão violenta da segurança, da segurança nacional e da democracia está a ocorrer em toda a nossa nação.”

Ele encerrou sua mensagem noturna com: “Nos vemos no dia 20 de janeiro”, dia em que tomará posse.

O presidente eleito, poucas horas depois do ataque, postou uma mensagem semelhante focado na imigração que ele compartilhou durante a campanha eleitoral. No entanto, ele não opinou explicitamente sobre o status de cidadania de Jabbar.

Outros, porém, concluíram que o agressor não era cidadão.

Biden, em comentários na quarta-feira, disse que Jabbar postou vídeos nas redes sociais horas antes do ataque que “indicavam que ele foi inspirado pelo ISIS” e tinha um “desejo de matar”.

