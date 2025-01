Trump dá a volta da vitória sobre a mídia em dificuldades: ‘Isso é uma coisa boa’

O Presidente Trump atacou os meios de comunicação tradicionais em dificuldades durante a noite, caracterizando-os novamente como o “inimigo do povo” e proclamando que a sua queda nas classificações era “uma coisa boa”.

“Uau! Rachel Maddow tem avaliações horríveis. Ela sairá do ar muito em breve. MSNBC ESTÁ PERTO DA MORTE. A CNN CHEGOU AO FUNDO. Isso é uma coisa boa. Eles são inimigos do povo”, escreveu Trump em um post do Truth Social. uma hora depois da meia-noite de sexta-feira.

A estrela do apresentador da MSNBC, Maddow, voltou a apresentar seu programa no horário nobre durante os primeiros 100 dias da presidência de Trump, uma medida vista por alguns como uma forma de compensar os números que a rede perdeu após a eleição presidencial de 2024.

Trump critica a grande mídia do país há anos. Durante o seu primeiro mandato, alguns meios de comunicação, incluindo a CNN e o The Washington Post, experimentaram o chamado “Trump Bump” no envolvimento do público com a sua cobertura agressiva do comandante-em-chefe.

Desta vez, alguns desses principais meios de comunicação procuraram reiniciar-se à medida que embarcavam na cobertura da segunda incursão de Trump na Casa Branca, e alguns observadores dos meios de comunicação argumentam que o crescimento da audiência poderia ser mais difícil de conseguir.

“Está bastante claro que o maior perdedor das eleições de 2024 foi a grande mídia”, disse um repórter político nacional ao The Hill na semana passada. “Muitos desses meios de comunicação estão completamente perdidos e a vibração é basicamente de medo e insegurança enquanto Trump assume o poder novamente”.

A CNN planeja demitir cerca de 6% de sua força de trabalho, afetando cerca de 200 funcionários em sua divisão de televisão linear. A rede também planeja fazer alterações em seus noticiários diurnos e noturnos.

Além das críticas de Trump nas redes sociais, a mídia também está envolvida em batalhas legais com o presidente.

Em dezembro, a ABC News chegou a um acordo de US$ 15 milhões com Trump depois de ser processado por difamação pelo segmento do famoso apresentador George Stephanopoulos, no qual ele disse que um júri de Nova York considerou o presidente “responsável por estupro” no caso de assassinato do colunista E. Jean Carroll. . Trump foi considerado responsável por agressão sexual segundo a lei estadual, mas não por estupro.

A equipe jurídica do presidente também processou a CBS News pela entrevista “60 Minutes” no início de outubro de 2024 com o ex-vice-presidente Harris, então candidato do Partido Democrata. Eles pedem 10 mil milhões de dólares em indemnizações, alegando que o programa noticioso se envolveu em “engenharia eleitoral ilegal e partidária e interferência eleitoral através de distorção maliciosa, enganosa e material de notícias” por editar uma resposta dada por Harris sobre a guerra em Gaza.

O porta-voz da rede disse que as afirmações de Trump contra o “60 Minutes” são “falsas”.

