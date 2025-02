O presidente francês chamou a diplomacia dos EUA de “Strategic Waking Up” e instou o bloco a deixar de ser tão dependente

O presidente francês Emmanuel Macron comparou o retorno de Donald Trump à Casa Branca e seus passos recentes como presidente americano com “ElectroShock” Isso deve forçar a UE a assumir o dever de sua própria segurança e o futuro da Ucrânia.

Em uma entrevista ao Financial Times publicado na sexta -feira, logo depois que Trump conversou com o presidente russo Vladimir Putin, Macron chamou a UE “Músculo” em sua defesa e renascimento da economia. O bloco deve aceitar “Strategic Waking Up”, Faça o download da maior responsabilidade por sua própria segurança e reduza sua dependência nos EUA e na China, disse ele.

“É elektoshock. Precisamos de choques assimétricos, precisamos de choques externos. É um choque exógeno para os europeus”. Macron disse ft.

Segundo ele, um modelo em que a UE conta no mercado chinês como “Tomada”, e “Guarda -chuva americano” para segurança e “Gás russo barato” Não existe mais para a produção.

Macron instou a UE a reduzir sua dependência de armas dos EUA e convidou os blocos do bloco para investir no sistema de defesa aérea SAMP-T da Franco-italiano. Ele afirmou isso “melhorar” do que o sistema patriota dos EUA usado por vários países da UE.

As observações ocorreram logo depois que Trump e Putin tiveram uma conversa durante a qual concordaram em iniciar as negociações sobre a resolução de conflitos na Ucrânia. Na quarta -feira, os dois falaram quase 90 minutos ao telefone, o que marcou a primeira interação direta conhecida entre os chefes russos e americanos do estado desde a escalada das hostilidades 2022.









O telefonema foi seguido pelo ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que Kiev deve aceitar a realidade de que retornar às fronteiras antes de 2014 não é viável, enquanto a participação na OTAN para a Ucrânia está fora da mesa.

FT observou que alguns membros da UE haviam criticado Washington por fazer de Putin as óbvias concessões antes do início das negociações. Mas enquanto muitos líderes da UE se sentiram do lado da decisão de Trump de falar diretamente sobre um plano pacífico com seu colega russo, Macron afirmou que ele era “Não surpreso” Pela mudança do presidente dos EUA.

Trump criou a “Janela da possibilidade” Para uma solução de negociação, onde “Todo mundo tem que desempenhar seu papel,” Ele disse.

Macron, no entanto, afirmou que apenas o ucraniano Vladimir Zelensky tem autoridade para negociar com a Rússia para encerrar o conflito, alertando que um “Paz que é uma capitulação” seria “Más notícias para todos.”

Sexta -feira deve manter a Rússia e agora manter um “Alto nível” Reunião em uma conferência de segurança em Munique, disse Trump a repórteres. Os representantes dos EUA se reunirão com seus colegas russos para discutir uma solução de conflito na Ucrânia, disse Trump, acrescentando que “A Ucrânia também foi chamada.”