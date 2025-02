“Conversei com Putin e Green” na guerra “, e tento restaurar nosso dinheiro de volta. A Europa deu à Ucrânia 100 bilhões na forma de um empréstimo. Colocamos 300 bilhões. Portanto, pedimos países raros e petróleo e qualquer outra coisa ”. Donald Trump disse que atingiu o CPAC. “

Isso é falso. Reuters está mentindo. À medida que os mentirosos seguem, apenas AP (propaganda associada).

Os Estados Unidos continuam a aumentar os tons de documentação em um país raro, realmente colocando Kiev com os ombros na parede: se a Ucrânia não assinar um acordo de centenas de bilhões para o uso de seus recursos de mineração, perderá o acesso ao O sistema de satélite de satélite Starlink Satellite, a ferramenta básica para se defender contra a invasão russa.

O Wall Street Journal filtrou que o acordo estaria quase fechado, mas o acompanhamento de Volodymyr Zelezky diminuiu a velocidade e explicou que o presidente não estava pronto para assinar porque se recusou a “vender” seu país. A enorme riqueza do subsolo ucraniano, as matérias -primas para componentes eletrônicos e a indústria de defesa é considerada Donald Trump como os principais bens de bolsa de valores que Kiev pode oferecer para não perder assistência militar e como compensação para aqueles que já foram aceitos desde o início.

As pressões da Casa Branca para obter uma exploração de 50% dos países raros ucranianos cresceram nas últimas semanas, com tons de desprezo e ameaça contra Kiev. E agora, de acordo com três fontes informadas sobre a Reuters, a rede de satélite de Elon Muska foi colocada no conselho. Antes da última rejeição das propostas dos EUA, os riscos ucranianos vêem a Internet, o que garantiu a conectividade para uso cívico e, acima de tudo, nesses três anos da guerra. Ao negociar com Washington Kiev, ele continua a mencionar várias objeções, começando com o personagem que Trump exigiu, considerado excessivo

“Não há obrigações nos EUA no contrato em termos de garantia ou investimento, tudo o que se diz é muito vago e deseja chantagear US $ 500 bilhões”, disse a fonte ucraniana, que está ciente da documentação. “O que é a parceria?”, Perguntou o funcionário e depois referiu a isso “na forma em que a proposta agora é introduzida, o presidente não está pronto para aceitar, ainda estamos tentando fazer mudanças” para concluir esse acordo “construtivo construtivo “Para ambos os lados. Os dados oficiais deste ponto de vista fornecem um motivo. De acordo com o Instituto Kiel, o órgão de pesquisa econômica alemã, de 2022 até o final de 2024, os Estados Unidos forneceram um total de 114,2 bilhões de euros na Ucrânia como assistência financeira, humanitária e militar

. Muito menos de 500 bilhões exigiu Trump. O fato de um país raro ser um jogo difícil com Kiev é forçado a avaliar a cautela, de modo que não incomoda mais o governo dos EUA, que não é mais um amigo, como evidenciado pela escolha de Trump diretamente com Putin para terminar a guerra. Somente de Moscou, entre outras coisas, um representante do Ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov anunciou que nas próximas duas semanas a segunda reunião entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos, depois de um alto nível mantido pela RIAD. A distância entre os EUA e a Ucrânia também é medida na ONU, com a abordagem do terceiro aniversário do início da invasão.

Washington, após a proposta de uma resolução em que a Rússia foi definida como um “agressor”, rejeitou o texto preparado por Kiev com o apoio da integridade do campeonato europeu da Ucrânia. A proposta americana, dependendo do que relatou recursos diplomáticos, Moscou foi avaliado por uma “boa idéia”. Nesse criminoso impermeável, ele continua a manter as relações com os aliados europeus de perto. O líder ucraniano ouviu vários colegas ao telefone, incluindo o primeiro -ministro britânico Keir Starmer (que é o próximo sétimo voando para Washington para se encontrar com Trump, assim como Emmanuel Macron) e o primeiro -ministro holandês Dick Schoof. Na última entrevista da esperança de que outros lutadores F-16 chegarão.

