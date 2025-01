Trump decidirá sobre o futuro de Tiktok dentro de 30 dias

O presidente disse que está em negociações para fazer com que os investidores nacionais baixem o popular aplicativo para reduzir sua propriedade chinesa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no sábado que está trabalhando em um plano para salvar Tiktok e decidirá sobre seu futuro nos próximos 30 dias. Falando aos repórteres a bordo do voo Um a caminho da Flórida, Trump disse que havia um forte interesse no aplicativo entre os investidores americanos.

O anúncio segue-se ao breve encerramento do Tiktok nos EUA no fim de semana passado, depois de a ByTottance, sua empresa-mãe, ter perdido o prazo de 19 de janeiro para alienar as suas operações nos EUA. A paralisação ocorreu depois que a Suprema Corte dos EUA confirmou uma lei federal que exigia a venda do aplicativo a uma empresa norte-americana, citando preocupações de segurança nacional. A plataforma foi restaurada horas depois, depois que Trump anunciou planos para emitir uma ordem executiva que estenderia o prazo de conformidade em 90 dias e estabeleceria um plano para buscar a aquisição pelos EUA de uma participação majoritária na Tiktok.

“Conversei com muitas pessoas sobre Tiktok e há muito interesse em Tiktok… se pudermos salvar Tiktok, acho que seria uma coisa boa”, disse Trump.













De acordo com a Reuters, a administração Trump está negociando um acordo que incluiria a retenção de uma participação minoritária enquanto investidores e empresas de software dos EUA supervisionam a coleta de dados e atualizações de software do Tiktok. A Oracle, que hospeda os dados dos usuários do Tiktok desde 2022, está supostamente entre as empresas consideradas para a função. No entanto, Trump negou o envolvimento da Oracle.

“Não, com a Oracle não. Várias pessoas estão conversando comigo, pessoas muito importantes, sobre comprar (tiktok) e provavelmente tomarei essa decisão nos próximos 30 dias”, “ Trump disse durante o vôo.

Os potenciais investidores incluem a Microsoft, informou a NPR, citando fontes, acrescentando que reuniões para discutir o futuro do aplicativo nos EUA estão agendadas para a próxima semana. Nem a Microsoft nem a Oracle responderam aos pedidos de comentários da mídia.

Trump propôs inicialmente a ideia de uma joint venture para Tiktok com propriedade dividida 50/50 entre a ByTottance e investidores americanos. Ele disse no início desta semana que Tiktok seria “inútil” Nenhuma licença para operar nos EUA, mas pode valer US$ 1 trilhão, se houver. Trump sugeriu Elon Musk, CEO da SpaceX e proprietário da plataforma de mídia social X, como um possível comprador. Outras partes interessadas incluem o criador do YouTube, Mrbeast, e o bilionário Frank McCourt, fundador do Internet Advocacy Group Project Liberty.

ByTottance não confirmou se concordará em vender o Tiktok. No entanto, relatos da mídia sugerem que o governo chinês vê a proposta como uma forma de evitar o banimento do aplicativo nos EUA.