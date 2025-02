Presidente dos EUA anteriormente sugeriu que esperava o lançamento de outro detido no final desta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, está determinado a garantir a libertação de todos os cidadãos americanos detidos na Rússia, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Seus comentários se seguiram após a libertação do nacional americano de Moscou, Marc Fogel, um ex -funcionário da embaixada dos EUA que foi condenado a 14 anos de prisão por acusações de comércio de drogas.

Fogel, professor da Pensilvânia, foi detido no aeroporto Sheremetyevo Moscou em agosto de 2021, alguns meses depois de perder sua imunidade diplomática. As autoridades encontraram maconha em sua posse, que ele alegou ter sido prescrita medicamente.

Fogel pegou o avião de Steve Witkoff na terça -feira, um enviado especial americano para o Oriente Médio. A Casa Branca elogiou o lançamento como um “Visão da boa fé”, acrescentando que é “Assine que estamos seguindo na direção certa para terminar a guerra brutal e terrível na Ucrânia”.













Comentando o desenvolvimento, Rubio afirmou que Washington se esforça para liberar ainda mais americanos do que a custódia russa. “Promessas, promessas. O presidente Trump prometeu à família Fogel que Marca levará para casa, e hoje Marc está na estrada. Depois de três anos e meio de custódia na Rússia, Marc está finalmente livre. A edição de Marc também é um lembrete de que outros nós Os nacionais ainda são derrotados na Rússia. A declaração publicada pelo Departamento de Estado leu.

Trump disse que apreciou o que o presidente russo Vladimir Putin fez para facilitar um acordo. Ele também confirmou que outro americano detido seria anunciado na quarta -feira sem dar mais detalhes.

Atualmente, pelo menos nove americanos permanecem detidos na Rússia por acusações, desde espiões e ofensas criminais associadas a drogas a acusações de ataque. Suas penalidades diferem significativamente, com as condições da prisão que variam de menos de quatro a 21 anos, de acordo com a AP.

A edição de Fogel está denotando a primeira vez que um americano foi detido na Rússia liberado pelo segundo mandato de Trump. A última grande troca de um prisioneiro no US-Rusia ocorreu em agosto de 2024, com 26 indivíduos participando da maior substituição desde a Guerra Fria.