Trump defende a posição de Vance na censura no exterior: “A Europa deve ter cuidado”

O presidente Trump jogou na sexta -feira em defesa, quando perguntado sobre o recente regra do vice -presidente Vance dos líderes europeus sobre impactos na imigração e o que ele denunciou como restrições à liberdade de expressão.

“Ouvi o discurso dele e falei sobre liberdade de expressão. E eu acho que é verdade na Europa, está perdendo “Trump Ele disse aos jornalistas Na Casa Branca, na sexta -feira, durante sua última empresa de ordens executivas. “Eles estão perdendo seu maravilhoso direito de liberdade de expressão. Eu vejo. Quero dizer, pensei que ele fez um discurso muito bom, na realidade, um discurso muito brilhante”.

“A Europa tem que ter cuidado. E ele falou sobre imigração. E a Europa tem um grande problema de imigração”, acrescentou o presidente, defendendo seu segundo em comando. “Basta dar uma olhada no que aconteceu com o crime. Eu olho para o que está acontecendo em várias partes da Europa”.

Seus comentários chegam um dia depois que Vance ofereceu seu primeiro discurso importante no cenário internacional, onde ele repreendeu seus colegas europeus por censurar pontos opostos de vista e se aposentar dos “valores fundamentais”. O ex -senador de Ohio argumentou que o maior inimigo da Europa não é a China ou a Rússia, mas a imigração em massa e as leis que são tratadas à fala.

“Embora o governo Trump esteja muito preocupado com a segurança européia e acredite que podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia … a ameaça de que mais me preocupa com a Europa não é a Rússia, não é a China, não é outro ator externo , ”Disse Vance durante a conferência.

Os comentários do vice -presidente falaram pouco sobre a guerra de quase três anos entre a Rússia e a Ucrânia ou as negociações de paz, que Trump apontou no início desta semana em andamento. Ele também evitou o presidente da Europa para se comprometer mais com as despesas de defesa.

“Eu pensei que o discurso dele foi muito bem recebido, na verdade. Ouvi comentários muito bons”, disse Trump na sexta -feira, depois de iluminar as ações executivas que criariam um novo Conselho de Energia e as escolas de impedimentos para exigir vacinas covid ou cortes de rosto de despesas.

O discurso de Vance recebeu um revés, incluindo funcionários da Alemanha que fizeram em questão os comentários do vice -presidente sobre democracia na União Europeia.

“Essa democracia que o vice -presidente dos Estados Unidos acaba de questionar. Não apenas para a democracia alemã, mas na Europa em geral. Ele falou sobre o cancelamento da democracia. E se eu entendi corretamente, compare a condição da Europa com a condição que prevalece em alguns regimes autoritários “, disse o ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius.

“Senhoras e senhores, isso não é aceitável! Isso não é aceitável!” Ele continuou, enquanto acrescentou: “Em nossa democracia, toda opinião tem voz”.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, também atingiu Vance por suas críticas, enquanto ele também o criticou por abraçar o Partido da extrema direita do país do país, Für Deutschland (AFD).

O representante Gerry Connolly (D-Va.) Também criticou o republicano de Ohio por sua retórica, apontando os movimentos do governo Trump para reduzir as despesas federais, incluindo a configuração da redução ou desmantelamento de agências e departamentos inteiros.

“Imagine conferir aos europeus sobre ter medo de seu próprio eleitorado quando são Trump e Elon Musk, que estão se despedindo dos agentes do FBI porque ousaram cumprir seu dever, que estão fazendo um teste de fidelidade no Conselho de Segurança Nacional, que está atirando Dezenas de milhares de federais. Os funcionários porque os consideram parte do estado profundo e não podem ser confiáveis ​​em Connolly em uma entrevista com Pamela Brown pela CNN.

“Você vai dar uma conferência sobre outras pessoas sobre a tolerância política da liberdade de expressão?” Ele acrescentou. “Isso é um pouco demais.”

Da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o Departamento de Educação e o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor para os Departamentos do Interior, Assuntos de Veteranos e Saúde e Serviços Humanos, entre outras áreas, o governo avançou significativamente nas primeiras semanas de Trump em Escritório para revisar o federal pessoal.

