47. O presidente dos EUA assinou 38 diretrizes após menos de duas semanas no poder

O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um número recorde de ordens executivas nos primeiros nove dias no poder, marcando um ritmo histórico na história presidencial moderna, de acordo com um relatório do Axios na quarta -feira.

A análise na saída mostra que, desde que ele jurou 47 anos. O presidente dos EUA em 20 de janeiro, Trump assinou 38 ordens – mais do que qualquer um de seus antecessores nesse estágio inicial de sua presidência.

Segundo o relatório, as proporções e a velocidade do executivo de Trump decretam apenas as dos 46 anos, o presidente dos EUA, Joe Biden, e 33, o presidente dos EUA, Harry Truman, que emitiu 40 ordens executivas nos seus primeiros 100 dias no poder.

Com mais de dois meses, ela permaneceu em um período crítico de 100 dias, Trump poderia exceder em muito seus antecessores nesta fase de sua presidência. Seus primeiros comandos incluíram uma ampla gama de políticas, incluindo imigração, comércio, produção de energia e reestruturação das agências federais.

Trump transformou o governo federal com “A campanha de lojas de um choque e ataques ultrapassando os limites do poder presidencial”. Axios escreveu.

No entanto, “Expansão radical” As autoridades executivas podem levar a uma onda de desafios legais, observou a saída.

Durante sua campanha, Trump prometeu trazer Swift e as mudanças para o governo dos EUA se ele o selecionar novamente. Em seus primeiros dias de tarefas, isso foi seguido por uma promessa, assinando vários comandos executivos destinados a cancelar as políticas realizadas no governo Biden.













Um dos comandos procurou negar a cidadania americana a crianças nascidas no país, se nenhum dos pais é um cidadão americano ou um residente permanente legal. O juiz federal mais tarde suspendeu o comando, chamando -a “Obviamente inconstitucional.”

Além disso, o novo governo anunciou nesta semana que interromperá temporariamente os pagamentos federais para garantir o respeito das diretivas de Trump – a medida que causou uma ampla reação. Democratas e defensores dos direitos humanos afirmam que tais ações são um estrondo significativo do executivo. Especialistas jurídicos também enfatizaram que o presidente não tem autoridade para interromper unilateralmente os fundos para os programas aprovados pelo Congresso.



“Se o presidente Trump quer mudar as leis de nossa nação, ele tem o direito de pedir ao Congresso que as mude”, “ O senador americano Bernie Sanders, independente de Vermont, disse, citou a Associated Press.

Sanders observou ainda que Trump não tem o direito de violar a Constituição Americana, afirmando “Ele não é o rei.”