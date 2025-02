Trump desmonta a USAID, agência auxiliar no mundo

Donald Trump, juntamente com seu “primeiro amigo” Elon Musk, quer desmontar os EUA, uma agência americana independente fundada em 1961 por John F. Kennedy e se tornou a maior máquina do mundo da ajuda civil e de desenvolvimento do mundo no exterior. Somente no ano fiscal de 2023 pagou US $ 72 bilhões em todo o planeta, desde a saúde das mulheres em conflito até o acesso à água limpa, desde o tratamento do HIV/AIDS até atividades de energia e anti -corrupção, que fornecem 42% de toda a ajuda humanitária monitorada em 2024 .

Mas também USAID, que tem funcionários com dez mil pessoas, correm o risco de a política da América, que levou o presidente a congelar toda a ajuda externa dos EUA para realizá -las pelas prioridades de sua agenda. O primeiro sinal hoje veio do fechamento da agência em Washington, enquanto se diz que os funcionários trabalhavam em casa e aguardavam “mais diretrizes”.

Os logotipos e fotografias da USAID foram removidos das paredes do edifício, seus sites e contas nas mídias sociais foram cobertos, substituídos por uma versão reduzida de seu site on -line no site do Ministério das Relações Exteriores. “É um apocalipse para os EUA”, comentou o funcionário. Para confirmar a intenção de encerrar a agência, o próprio Musk esteve em uma entrevista sobre X com o ex -candidato presidencial Viv Ramaswamy e os senadores republicanos Joni Ernst e Mike Lee.

“É irreparável”, disse o patrono de Tesly, que encomendou Trump para liderar Doge, um novo departamento de eficiência do governo que teria que reduzir as despesas federais e apoiar a desregulamentação radical. “No que diz respeito ao problema da USAID, falei sobre isso em detalhes com o presidente e concordou que deveríamos fechá -lo”, acrescentou Musk. Donald não o negou enquanto ele bateu um pouco: “É um grande cortador de custos. Às vezes, discordamos e não vamos aonde ele quer ir. Mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho ”. USAID então acusou: “Ele é controlado por um grupo de extremistas loucos de esquerda radicais”. “Vamos fazê -los e depois decidimos”, ele ameaçou.

Enquanto isso, Musk se infiltra em todas as administrações vitals de gânglios, desde o sistema de pagamento do Ministério das Finanças até o Escritório de Gerenciamento de Empregados aos EUA, onde dois gerentes foram libertados para tentar negar o acesso a alguns de seus representantes. E ele prometeu reduzir US $ 1.000 bilhões no próximo ano do déficit dos EUA. A remoção da USAID se enquadra nesse objetivo: programas ameaçados de extinção, como hospitais de campo em campos de refugiados tailandeses, recuperação de minas anti -humanas em áreas de guerra e suprimento de medicamentos para tratar milhões de pessoas que sofrem de doenças, como doenças, como doenças como Como doenças como doenças como doenças como o HIV.

