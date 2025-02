Menos de duas semanas em seu segundo mandato, o presidente Trump limpo Uma revisão dos membros dos Estados Unidos na Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas ou da UNESCO, com base em como apoia os interesses dos EUA e “qualquer sentimento anti-semitismo ou anti-Israel dentro da organização”. Uma revisão justa recomendaria que os EUA encerram sua associação.

Em seu primeiro mandato, Trump anunciou que os Estados Unidos sairiam, sancionariam ou rescindiriam a participação dos Estados Unidos em vários acordos e organizações internacionais, do Acordo de Paris à Organização Mundial da Saúde. Ex -presidente Joe Biden investido Essas ações apenas para ver Trump reimpor -las no primeiro alguns semanas dele segundo prazo.

Uma exceção modesta a esse padrão é a UNESCO, da qual Trump se aposentou em seu primeiro mandato, citando “Viés contínuo anti -israelense”, entre outras razões. Biden ingressou na UNESCO, mas Trump, em vez de se aposentar após sua inauguração, ordenou uma revisão dos méritos dos membros americanos.

Trump estava certo em se aposentar da UNESCO em seu primeiro mandato e deveria fazê -lo novamente. Embora a missão da organização seja promover a troca de idéias e cultura entre nações, ela foi mal gerenciada e corrompida pelas agendas políticas prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos.

Essa mesma preocupação levou Ronald Reagan a se aposentar da UNESCO há 40 anos. De acordo com ele Departamento de EstadoA aposentadoria foi desencadeada por “uma crescente disparidade entre a política externa dos Estados Unidos e os objetivos da UNESCO”. Mais especificamente, a UNESCO era proibição Israel de suas atividades, que busca impor os padrões globais de imprensa que os Estados Unidos consideraram um convite à censura, e a adoção de aumentos orçamentários nas objeções dos Estados Unidos.

George W. Bush Reincortorado A UNESCO em 2003, declarando que a organização havia reformado. Embora as reformas tenham sido adotadas, considerações políticas Ele pesava muito: a decisão coincidiu com as críticas internacionais à guerra do Iraque e os esforços dos Estados Unidos para garantir Suporte da ONU No Iraque.

O viés anti-Israel da UNESCO nunca foi resolvido, mesmo depois que os Estados Unidos retornaram. ONU OLHAR Informação Que, enquanto os Estados Unidos foram membros entre 2009 e 2017, “a UNESCO adotou 60 resoluções contra Israel; 6 na Crimeia; 4 no Iraque; 2 na Síria; E nenhum sobre o Irã, Sudão, Coréia do Norte ou qualquer outro país do mundo.

A UNESCO ajudou os esforços palestinos a minimizar ou negar a herança israelense a locais históricos. Por exemplo, Israel suspendeu os laços em 2016 depois que a UNESCO aprovou uma resolução criticando a política israelense que se referiu ao Monte do temploO local mais sagrado do judaísmo, apenas pelo seu nome árabe. Essas ações lideradas Representante Brian Mast (R-Fla.), O atual presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, para se opor aos impostos dos EUA “financiar o sentimento anti-semita e anti-israelense”.

No entanto, o exemplo mais profundo do viés anti -israel é a decisão da UNESCO de conceder o “Estado da Palestina” Associação completa Em 2011. A American Data Policy se opõe à estação palestina e à associação a organizações internacionais na ausência de reconhecimento mútuo e um acordo de paz com Israel. Os membros da UNESCO passam por perspectivas de paz, concedendo a posição internacional dos palestinos sem reconhecer Israel.

UNESCO tomou essa decisão sobre as fortes objeções e avisos dos Estados Unidos de que resultaria em congelamento imediato em todos os fundos nos Estados Unidos, devido a dois Leis promulgados na década de 1990, exceto contribuições para organizações da ONU que fornecem aos palestinos a mesma posição que os Estados -Membros. As leis destinadas a usar a ameaça de perda de fundos dos EUA para impedir que as agências da ONU concedam totalmente aos membros da associação.

Os esforços do governo Obama de 2011 a 2016 para renunciar à restrição foram bloqueados por bipartidário Oposição no Congresso Porque “nossos interesses prejudicariam e nosso aliado de Israel, fornecendo uma luz verde para que outros órgãos da ONU admitam ‘Palestina’ como membro”. Como resultado, os Estados Unidos acumularam US $ 619 milhões em atraso (cotas não pagas) à UNESCO.

Presidente Trump anunciado Em 2017, os Estados Unidos se retirariam da UNESCO, citando um viés anti-Israel e interrompem o acúmulo de atraso. Ele Aposentar oficialmente Em 2019, após o período de notificação de um ano necessário.

Biden reverteu esta decisão e juntou -se à UNESCO Em 2023, mas somente depois que o Congresso aprovou uma isenção temporária, ela expira em 2025, a menos que o Congresso se estenda, a leis que proíbem pagamentos nos Estados Unidos. Não está claro o quanto os Estados Unidos forneciam à UNESCO desde que foi restabelecido, mas eles perfuram pretendido Pague cerca de US $ 150 milhões em atraso, além de 22 % ao orçamento regular regular da UNESCO (cerca de US $ 75 milhões) que devem pagar a cada ano.

Até 2025, UNESCO faturado US $ 223 milhões. Que benefício os Estados Unidos receberiam em troca desse considerável pagamento anual, se Trump decidir ficar na UNESCO? Pedaço.

A UNESCO é principalmente um facilitador, não um implementador. UNESCO 2024–2025 Orçamento regular Ele dedicou aproximadamente 80 % do orçamento à equipe, custos da sede, gerenciamento, conferências, viagens e custos relacionados. Os projetos e programas da UNESCO são financiados predominantemente com fundos voluntários, geralmente implementados por terceiros ou governos, que podem ser aplicados a esses objetivos bilateralmente ou por outras organizações internacionais.

Com a esperança de atrair os Estados Unidos para não se aposentar novamente, a UNESCO está promovendo seu papel em Educação do Holocausto. O problema é que, embora o programa exista, não é uma prioridade. O orçamento da UNESCO não menciona a educação do Holocausto e menciona o “anti -semitismo” apenas uma vez. Além disso, o modesto esforço educacional do Holocausto, que envolve apenas um Alguns milhões de dólares E um punhado de funcionários é dirigido em conjunto pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e pode continuar independentemente dos membros americanos na UNESCO.

Embora algumas resoluções anti-Israel da UNESCO tenham diluído nos últimos anos, o sentimento anti-Israel permanece forte. A UNESCO 2023 resolução depois 7 de outubro de 2023 exigiu um incêndio imediato alto e não condenou o Hamas pelo ataque terrorista ou por Use mal civis ou escolas como escudos. O Conselho Executivo da UNESCO também incluiu um artigo da Agenda em “Palestina ocupada” naquele ano.

Quando ele se juntou à UNESCO, o governo Biden argumentou que era necessário para neutralizar a influência chinesaespecialmente sobre diretrizes para ética e inteligência artificial. Mas essas recomendações éticas não são vinculativas, e a China certamente não cumprirá as restrições que você considera onerosas. A presença dos Estados Unidos na UNESCO não mudará esse fato.

Os interesses dos Estados Unidos na UNESCO não são críticos, como Reagan e Trump concluíram anteriormente. Os menores benefícios da associação à UNESCO são superados pelas conseqüências do apoio dos Estados Unidos a uma organização que concede erroneamente a associação completa aos palestinos sem reconhecer Israel. A menos que isso mude, Trump deve se aposentar novamente da UNESCO.

Brett D. Schaefer é o principal membro do American Enterprise Institute.

Fonte