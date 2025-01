Trump deverá nomear Diretor de Relações Exteriores da Câmara do Partido Republicano para a África para o NSC Post

Espera-se que o presidente eleito Trump nomeie Joe Foltz, diretor de gabinete do lado republicano do subcomité de Relações Exteriores da Câmara para África, para liderar a secção africana do Conselho de Segurança Nacional, de acordo com um assessor do Congresso.

Foltz serviu no NSC durante o primeiro mandato de Trump e também serviu na Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional durante a administração Biden, como chefe da divisão de assuntos humanitários e diretor de assuntos legislativos.

A equipe de transição de Trump não confirmou a nomeação.

“O presidente eleito Trump tomou decisões brilhantes sobre quem servirá na sua segunda administração a um ritmo vertiginoso. “As restantes decisões continuarão a ser anunciadas por ele à medida que forem tomadas”, disse Karoline Leavitt, a nova secretária de imprensa de Trump.

Durante o seu tempo na Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara, Foltz é creditado por promover um projeto de lei para estabelecer a Fundação Americana para a Conservação Internacional (USFIC), uma iniciativa público-privada que financia esforços de conservação em todo o mundo. A legislação também visa minar a influência maligna da China e da Rússia em África, na América Latina e no Sudeste Asiático.

O projeto bipartidário foi incluído na Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2025 e foi co-patrocinado na Câmara pelo presidente do comitê, Deputado Michael McCaul (R-Texas), e pelo membro graduado, Deputado Gregory Meeks (DN.Y). .).

Esta semana, Foltz compartilhou uma postagem em um site de mídia social

“Qualquer boato ou sugestão em contrário é uma notícia falsa e uma distração da missão. “Vamos abrir caminho para tornar a América grande novamente!” Waltz escreveu na postagem de X.

O debate sobre as prioridades das relações dos EUA com África esteve praticamente ausente da retórica da campanha de Trump e, em 2018, ele criticou a imigração de “países de merda” em África.

A administração Biden e o Congresso têm procurado elevar os laços com as nações africanas, num contexto de crescente competição por recursos e influência com a Rússia e a China no continente. Os legisladores incluíram na NDAA que uma cimeira a nível de liderança entre os Estados Unidos e os líderes africanos deveria ser realizada pelo menos em 2026 e, posteriormente, de dois em dois anos.

Trump não visitou o continente enquanto presidente, mas apoiou os planos do seu então Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, de reconhecer as reivindicações de soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental.

Trump também retirou o Sudão da lista de estados patrocinadores do terrorismo, como parte dos esforços para fazer com que Cartum estabeleça relações com Israel. Mas a guerra civil eclodiu naquele país em 2023 e a administração Biden sancionou um general de alto escalão e determinou que as forças paramilitares do general, as Forças de Apoio Rápido, cometeram genocídio.

O Presidente Biden fez uma viagem histórica a Angola no início de Dezembro, a sua primeira e única viagem ao continente. Mas os especialistas dizem que, embora a administração tenha estabelecido objectivos ambiciosos para elevar os laços entre os Estados Unidos e África, houve pouco cumprimento.

“Nos seus quase quatro anos de mandato, o Presidente Biden recebeu menos de um punhado de africanos em visitas à Sala Oval. Ele faz chamadas telefónicas para líderes africanos com uma frequência semelhante”, disse Cameron Hudson, investigador sénior do Programa para África do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. escreveu em um artigo que foi compartilhado por Foltz em X.

Hudson disse anteriormente ao The Hill que não estava convencido de que Trump faria uma grande mudança política em África.

“Penso que Trump terá uma visão mais restrita, uma visão mais definida sobre quais são os interesses da América em África”, disse ele. “(Trump) será muito claro sobre o que é importante para ele e o que não é.”

