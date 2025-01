Trump devolve soldados que rejeitaram os jabs covid-19

O presidente dos EUA descreveu a política de liberação do Pentágono em 2021-22.

O presidente dos EUA, Donald Trump, instruiu o Pentágono a restabelecer a equipe militar libertada para a rejeição da vacina Covid-19.

O Ministério da Defesa tornou a vacinação obrigatória em agosto de 2021, dando a todos os membros do serviço até novembro daquele ano para receber uma chance. O termo foi encerrado em janeiro de 2023.

EM Comando executivo Emitido na segunda -feira, Trump chamou a política “Um ônus injusto, excessivo e completamente desnecessário para os membros de nossos serviços”. Ele continuou a afirmar que o Pentágono não forneceu isenções com muitas tropas aceitáveis.

“O governo federal de compensação por qualquer liberação errada está atrasada”, disse o presidente dos EUA.

O documento ordena o Departamento de Defesa “Renovar todos os membros do Exército (ativo e sobressalente) que foram demitidos apenas pela rejeição do recebimento da vacina Covid-19”. Os membros do serviço que dão uma confirmação por escrito e juramento de que deixaram o exército devido ao mandato da vacina também devem dar a oportunidade de retornar “Sem influenciar o status de serviço, o ranking ou o pagamento”.













Segundo a ordem, os Secretários de Defesa e Segurança Interna reportarão o progresso para o presidente dentro de 60 dias.

Em fevereiro de 2022. Então o Secretário do Secretário do Exército Christine Wormuth afirmou que “Soldados indesejados são o risco de força e a disposição ameaçadora”. Ela acrescentou que aqueles que não aderem a enfrentaram um rápido “Anais da separação administrativa forçada”.

Alguns meses depois, os chefes de serviço encarregados da equipe disse ao Comitê do Senado sobre o Serviço Armado que aproximadamente 3.400 membros do serviço haviam sido libertados para a rejeição da vacina coid-19, e o Corpo de Fuzileiros Navais representa quase 2.000 separações.

Breitbart relatou que esse número atingiu 6.400.

Falando em dezembro de 2022, então comandante do Marina Corps, o general David Berger, admitiu que era um mandato de vacina um “Grande fator” Ao distrair a inscrição de novas tropas, especialmente nos estados do sul.

Durante 2022, todos os ramos do Exército dos EUA lutaram para cumprir suas cotas de emprego.