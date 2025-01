Trump diz acreditar que Johnson tem votos para ser confirmado

O presidente eleito Trump acredita firmemente que o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Ganhará um segundo mandato.

“Ninguém mais pode obter os votos”, disse ele aos repórteres na terça-feira.

Na segunda-feira, Trump ofereceu a Johnson o seu apoio total e completo, poucos dias antes da votação na Câmara, na sexta-feira, para eleger um novo presidente.

Seus comentários ecoam os do ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich (R-Ga.), que questionou os republicanos que se opunham a Johnson em X no início do dia.

“Não entendo o que os republicanos da oposição na Câmara acham que ganharão ao se oporem ao presidente Mike Johnson”, disse Gingrich. escreveu na terça-feira X.

“Eles não têm ninguém que consiga mais votos. Correm o risco de paralisar a vitória eleitoral do Presidente Trump em 6 de Janeiro. Na verdade, eles são aliados dos democratas”, acrescentou.

Johnson enfrentou a ira de membros do Partido Republicano pela forma como lidou com várias questões, incluindo o pacote de financiamento de final de ano para manter o governo aberto. Alguns republicanos da Câmara, incluindo o deputado Thomas Massie (R-Ky.), Questionam sua capacidade de liderar o partido em meio a uma trifeta no Senado e na Casa Branca.

Johnson só pode permitir-se uma deserção republicana nas eleições presidenciais de sexta-feira, desde que todos os membros estejam presentes e votem num candidato. Espera-se que todos os 215 novos democratas da Câmara votem no líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (DN.Y.), e os republicanos deverão reunir 219 membros naquele dia.

