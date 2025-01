Trump diz ao Partido Republicano que quer redigir 100 ordens executivas

O presidente eleito Trump, durante uma reunião com senadores republicanos na quarta-feira, disse que quer promulgar 100 ordens executivas, muitas das quais se concentram nos seus planos de imigração.

“Ele jogou fora, 100, poderia ter sido cerca de 100 EO, sim. Eu acredito nele. O senador Kevin Cramer (RN.D.) disse ao The Hill, referindo-se a Trump.

Disse que “muitos deles” estariam relacionados com a fronteira, acrescentando que não acredita que esse será o foco de todas as encomendas.

O conselheiro de imigração de Trump, Stephen Miller, também falou na reunião sobre os planos para abordar a fronteira desde o primeiro dia.eixosrelatado, e um plano planejado era restabelecer o Título 42.

O Presidente Biden manteve a controversa política da era Trump que permitiu a rápida remoção de requerentes de asilo durante a pandemia de COVID-19 antes de expirar em maio de 2023.

Durante a reunião de duas horas no Capitólio, na noite de quarta-feira, Trump e senadores republicanos debateram a melhor estratégia para avançar com os principais itens da agenda do presidente eleito, como segurança nas fronteiras e cortes de impostos.

Republicanos como o líder da maioria no Senado, John Thune (R.S.D.) e o presidente do Comité Orçamental, Lindsey Graham (R.S.C.), defenderam a necessidade de avançar primeiro num pacote que inclui segurança fronteiriça, provisões energéticas e defesa, enquanto Trump resistiu largamente e insistiu numa chapa.

Trump e o presidente Mike Johnson (R-La.) concordam que deveria haver um projeto de lei para abordar a segurança das fronteiras, as provisões de energia e a defesa, bem como estender os cortes de impostos de Trump, que expiram em 2017.

