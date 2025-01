Trump diz para declarar emergência nacional na fronteira e usar o exército

Donald Trump disse na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) que emitirá uma série de ordens executivas destinadas a remodelar a forma como os Estados Unidos abordam a cidadania e a imigração.

O 47º presidente começará a trabalhar quase imediatamente com uma série de decretos presidenciais que visam reduzir drasticamente o número de imigrantes que entram no país.

Acompanhe as atualizações AO VIVO da posse de Trump aqui

“Primeiro, declararei uma emergência nacional na nossa fronteira sul”, disse Trump minutos após a sua tomada de posse.

“Toda entrada ilegal será interrompida imediatamente e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos locais de onde vieram”.

Ele enviará tropas para a fronteira entre os EUA e o México “para repelir a desastrosa invasão do nosso país”, disse ele.

Trump, que fez campanha com base numa plataforma de contenção da migração e cujas políticas são populares entre as pessoas preocupadas com as mudanças demográficas, também procura acabar com a prática secular de conceder automaticamente cidadania a qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos.

“Vamos acabar com o asilo”, disse a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, aos jornalistas, e criar “um processo de remoção imediato sem hipótese de asilo.

A Constituição dos Estados Unidos concede cidadania a qualquer pessoa nascida em solo americano.

Kelly disse que as ações de Trump irão “esclarecer” a 14ª Emenda, que trata da cidadania por nascença.

“O governo federal não reconhecerá automaticamente a cidadania por nascimento para filhos de estrangeiros ilegais nascidos nos Estados Unidos”, disse ele.

Compromissos cancelados

Os primeiros efeitos da postura de Trump tornaram-se evidentes minutos após a sua tomada de posse, quando uma aplicação apresentada durante a presidência de Joe Biden para ajudar a processar imigrantes ficou offline.

“A partir de 20 de janeiro de 2025, as capacidades do CBP One que anteriormente permitiam que estrangeiros indocumentados enviassem informações antecipadas e agendassem compromissos em oito portos de entrada na fronteira sudoeste não estão mais disponíveis, e os compromissos existentes foram cancelados, disse um aviso no desembarque.” página.

A mídia dos EUA informou que 30 mil pessoas tinham consultas agendadas.

O principal conselheiro de Trump e proeminente linha-dura da imigração, Stephen Miller, recorreu às redes sociais para anunciar que as portas estavam fechadas.

“Todos os estrangeiros ilegais que procuram entrar nos Estados Unidos devem regressar agora”, escreveu ele.

“Qualquer pessoa que entre nos Estados Unidos sem autorização enfrentará processo e expulsão”.

Kelly disse que o governo também restabeleceria a política “Permanecer no México” que prevaleceu durante o primeiro governo Trump.

Segundo essa regra, as pessoas que solicitassem a entrada nos Estados Unidos através da fronteira mexicana não seriam autorizadas a fazê-lo até que o seu pedido fosse decidido.

Desafios judiciais

Kelly disse que Donald Trump tentaria usar a pena de morte contra não-cidadãos que cometessem crimes capitais, incluindo assassinato.

“Trata-se de segurança nacional. Trata-se de segurança pública e trata-se das vítimas de alguns dos criminosos mais violentos e abusivos que vimos entrar no nosso país durante as nossas vidas, e isto termina hoje”, disse ele.

Muitas das ações executivas do primeiro mandato de Trump foram rescindidas durante a administração Biden, incluindo uma que utilizou o chamado Título 42, implementado durante a pandemia de Covid que impediu quase todas as entradas no país por razões de saúde pública.

As mudanças sob a administração Biden levaram a um afluxo de migrantes, com imagens de milhares de pessoas aglomerando-se na zona fronteiriça.

Trump frequentemente invocava imagens sombrias de como a imigração ilegal estava “envenenando o sangue” da nação, palavras que os seus oponentes consideraram como uma reminiscência da Alemanha nazi.

Desafios judiciais

Embora os presidentes americanos desfrutem de uma variedade de poderes, estes não são ilimitados. Analistas dizem que qualquer esforço para alterar a cidadania por nascimento será complicado.

Aaron Reichlin-Melnick, membro do Conselho Americano de Imigração, disse que a 14ª Emenda era “muito clara” ao conceder cidadania a qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, exceto aos filhos de diplomatas estrangeiros.

“Temos cidadania de nascença há séculos e um presidente não pode tirá-la de nós com uma ordem executiva”, disse ele. AFP. “Esperamos contestações judiciais rápidas.”

Cris Ramon, consultora sênior de política de imigração do grupo de direitos civis UnidosUS, disse que o governo estava “usando uma abordagem de ‘jogar espaguete na parede’”.

“Não nos importamos se isso é legal ou não”, disse ele sobre a aparente atitude. “Vamos apenas fazer isso e ver se sobrevive aos tribunais.”