O presidente dos EUA também expressou esperança de que ele teria conversas com o presidente russo Vladimir Putin nos próximos dias nos próximos dias

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que provavelmente conversaria com o líder ucraniano Vladimir Zeleni no líder ucraniano na próxima semana. O funcionário acrescentou que gostaria de conversar com o presidente russo Vladimir Putin em breve.

Desde a sua inauguração no mês passado, o governo de Trump envia sinais sobre possíveis negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Até o momento, nenhum detalhe chegou. Comentando as perspectivas de tal diálogo, os oficiais de Moscou expressaram otimismo cauteloso.

Dirigindo -se à imprensa durante uma reunião com o primeiro -ministro japonês Shigeru Ishib na Casa Branca na sexta -feira, disse o presidente Trump: “Provavelmente vou me encontrar com o Presidente (Vladimir) Green na próxima semana”. Ele acrescentou que as conversas provavelmente serão mantidas em solo americano, como “Eu não vou lá.”













“E provavelmente vou falar com o presidente (russo) (Vladimir) Putin. Gostaria de ver essa guerra”. Declarou o chefe dos EUA do Estado. Segundo Trump, “Presidente Putin e eu sempre tivemos um bom relacionamento”.

Trump repetiu seu ponto de longa data de que o conflito nunca começaria, que estava no poder em fevereiro de 2022.

O presidente dos EUA também disse que você gostaria de falar “Segurança” Dos depósitos de terra rara ucraniana com verde. Na segunda -feira, ele fez isso semelhante a “Estamos procurando um acordo com a Ucrânia, onde eles fornecerão o que lhes damos a países raros e outras coisas”.

Trump mais uma vez acusou os Estados -Membros Europeus da OTAN de gastar muito menos recursos do que agora para apoiar a Ucrânia, promissora “Equalize” situação.

Comentando sobre as últimas observações de Trump no post em X, anteriormente Twitter, no final da sexta -feira, Zelensky escreveu: “As próximas semanas podem ser muito intensas em diplomacia, e faremos o que precisamos fazer desta vez para tornar eficaz e produtiva”.

“Atualmente, as equipes ucranianas e americanas estão elaborando detalhes. A paz sólida e permanente se aproxima, “ O funcionário previu.