Trump diz que a Califórnia teve a chance de ‘manter suas florestas’ em meio aos incêndios florestais de Los Angeles

O presidente eleito Trump disse na segunda-feira que a Califórnia teve a oportunidade de “manter suas florestas” em meio aos incêndios florestais em curso na área de Los Angeles.

“O problema é que é tão seco, sempre foi tão seco lá, e é só… é uma bagunça. Eles poderiam ter mantido suas florestas e, como eu disse, precisam fazê-lo”, disse Trump no programa “Rob Schmitt Tonight” da Newsmax.

Trump também disse em sua entrevista ao Newsmax que a área de Los Angeles “está simplesmente devastada” por causa dos incêndios.

“Parece literalmente uma bomba, uma bomba enorme foi lançada em cima deles. A única coisa que resta são algumas chaminés. A propósito, a maioria das chaminés também foram destruídas”, disse Trump.

Os comentários de Trump foram feitos no momento em que ele criticou recentemente as autoridades da Califórnia pela maneira como lidaram com os incêndios na área de Los Angeles, especialmente o governador da Califórnia, Gavin Newsom (D).

“Uma das melhores e mais belas partes dos Estados Unidos da América está em chamas”, disse Trump no Truth Social na última quarta-feira. “Eles são cinzas e Gavin Newscum deveria renunciar. “Isso é tudo culpa sua!!!”

Incêndios recentes na área de Los Angeles devastaram a região, destruindo propriedades em massa e deixando um número de mortos de dois dígitos.

Vários factores contribuíram para a intensificação dos incêndios, incluindo os fortes ventos de Santa Ana, um inverno seco, baixa humidade e vegetação densa.

Newsom expressou preocupação em uma entrevista transmitida no domingo sobre a possibilidade de Trump reter a ajuda federal para desastres ao Golden State durante os incêndios mortais.

“Ele fez isso em Utah. Ele fez isso em Michigan, fez isso em Porto Rico. “Ele fez isso na Califórnia antes mesmo de eu ser governador, em 2018, até descobrir que as pessoas em Orange County votaram nele e decidiu dar-lhes dinheiro”, disse Newsom na entrevista.

The Hill entrou em contato com a assessoria de imprensa de Newsom para comentar.

Fonte