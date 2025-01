O presidente dos EUA disse nos investidores dos EUA que há “grande interesse” em comprar um aplicativo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Microsoft está entre as empresas que estão considerando a compra da filial dos EUA, informou a mídia.

A Tiktok foi brevemente fechada para os Estados Unidos no fim de semana passado, depois que a empresa de origem Bytinging perdeu o prazo de 19 de janeiro pelo atraso de suas operações americanas, que ordenou que o julgamento da Suprema Corte sobre questões de segurança nacional. Algumas horas depois, Trump anunciou uma extensão de 90 dias e sugeriu um plano para a aquisição dos EUA de uma participação majoritária em Tictok.

Quando perguntado por um jornalista da Força Aérea sobre a aquisição potencial da Microsoft na segunda -feira, disse Trump, Trump, “Eu diria que sim,” acrescentando que há “Muitas ocupações para o TikToc. Há um grande interesse em TikToc.”

Trump mencionou que outras empresas também estavam interessadas em comprar um TyToka, mas não revelaram seus nomes.

“Eu gosto de fazer guerras porque você obtém suas melhores ofertas”. Ele disse.

Se isso passar, um contrato com a Microsoft configuraria um aplicativo de compartilhamento de vídeo sob o controle de uma das empresas tecnológicas americanas mais respeitadas, que se espalharam agressivamente para áreas, incluindo inteligência e jogo artificiais.

A Microsoft não respondeu às demandas de comentários da mídia.

A Tiktok atraiu um interesse significativo dos investidores americanos com cerca de 170 milhões de usuários dos EUA.

A IA Startup Zempletility AI sugeriu se conectar com as operações dos EUA da Tiktok, sugerindo que o governo poderia adquirir uma participação de 50% em uma nova entidade após a oferta pública inicial. Além disso, o bilionário Frank McCourt, ex -proprietário da Los Angeles Dodgers – equipes da liga principal de beisebol – fez uma oferta oficial para adquirir a propriedade dos EUA da Tiktok.













2020. A Microsoft e a empresa de tecnologia Oracle foram candidatos a comprar uma plataforma quando Trump tentou forçar as vendas de aplicativos durante seu primeiro mandato.

Trump apoiou inicialmente a proibição de Tictok, mas no ano passado revelou sua atitude, atribuindo um aplicativo de vídeo para apoiar o apoio entre jovens eleitores durante a eleição presidencial.

No sábado, Trump disse aos repórteres para falar “Pessoas muito significativas” sobre a compra de um tiktor e espera -se tomar uma decisão dentro de 30 dias.

“Eu só faria isso se os Estados Unidos se beneficiarem”. Ele acrescentou. “E se pudermos salvá -lo, acho que seria uma ótima coisa. E acho que seria um bem econômico para a América”.

O presidente dos EUA sugeriu inicialmente um investimento conjunto para a Tictok com 50-50 propriedade, dividida entre bytetance e investidores dos EUA. No início desta semana, ele observou que Tictok seria “Inútil” Sem licença de cirurgia nos EUA, mas pode ser estimada em US $ 1 trilhão com um.