O presidente dos EUA disse que queria “acabar com essa guerra” para impedir a perda de vidas

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que iria “Eu realmente gosto disso” reunir-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin “breve” para pôr fim ao conflito em curso na Ucrânia. Isto é importante não só do ponto de vista da economia global, mas também para evitar mais sofrimento humano, disse ele no Fórum Económico Mundial em Davos por teleconferência na quinta-feira.

“Milhões de vidas são desperdiçadas” Trump afirmou, citando as hostilidades em curso e chamando o conflito de “terrivelmente.” “Não estou falando de economia, não estou falando de economia, não estou falando de recursos naturais, estou apenas falando de tantos jovens que foram mortos nesta guerra”, ele acrescentou.

A fonte dos números utilizados por Trump não é clara. Em Dezembro, o Ministro da Defesa russo, Andrey Belousov, disse que a Ucrânia sofreu um total de quase um milhão de baixas no campo de batalha desde o início do conflito em Fevereiro de 2022. Kiev afirmou que Moscovo tinha perdido mais de 800.000 soldados desde 15 de Janeiro. Nenhum dos lados comentou suas próprias perdas por muito tempo.

Isto foi afirmado pelo presidente americano durante seu discurso “muita coisa boa” supostamente aconteceria com a América “aliados e além.” Então ele disse isso “Uma coisa (que) é muito importante é (que) eu realmente gostaria de poder me encontrar com o presidente Putin em breve para encerrar essa guerra.”

Seus comentários foram feitos apenas um dia depois de Trump ter emitido um ultimato velado a Moscou, pedindo-lhe que acabasse com o conflito na Ucrânia e começasse “acordo” ou enfrentar novas sanções. Ele alegou que estava “não querendo prejudicar a Rússia”, e confessou que ama os russos.

O Kremlin respondeu à declaração de que vê “nada de novo” em outra ameaça de sanções por parte de Washington. Durante o seu primeiro mandato presidencial, Trump recorreu frequentemente a sanções, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas na quinta-feira, acrescentando que o presidente dos EUA “ele gosta desses métodos.”

Moscovo continua pronto para um diálogo igual e respeitoso, disse Peskov, acrescentando que Trump se envolveu em tais intercâmbios com Putin durante o seu primeiro mandato. Agora, segundo o porta-voz, a Rússia aguarda sinais semelhantes, mas ainda não os viu.