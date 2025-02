Trump diz que está terminando as sessões de inteligência classificadas de Biden no movimento de recuperação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caminha com o ex -presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Arquivo. | Crédito da foto: Reuters

O presidente Donald Trump disse na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025) que está revogando o acesso do ex -presidente Joe Biden aos segredos do governo e que termina as sessões de informações de inteligência diária que ele recebe na recuperação do Sr. Biden fazendo o mesmo em 2021 .

Trump anunciou sua decisão em uma publicação em sua plataforma de mídia social logo depois de chegar a sua casa e ao clube privado Mar-a-Lago em Palm Beach durante o fim de semana.

“Não é necessário que Joe Biden continue recebendo acesso a informações classificadas. Portanto, estamos imediatamente revogando as autorizações de segurança de Joe Biden e interrompendo seus relatórios diários de inteligência “, escreveu Trump”. Meu!)

A medida é a última em uma turnê de vingança de Washington que Trump prometeu durante sua campanha. Anteriormente, ele revogou as autorizações de segurança de mais de quatro dúzias de ex -funcionários da inteligência que assinaram uma carta de 2020 dizendo que a saga do laptop Biden Hunter tinha as características de uma “operação de informação russa”. Ele também revogou os detalhes de segurança designados para proteger ex -funcionários do governo que o criticaram, incluindo seu próprio ex -secretário de Estado, Mike Pompeo, que enfrenta ameaças do Irã e ex -especialista em doenças infecciosas, Dr. Anthony Fauci.

O Sr. Biden não comentou imediatamente a medida.

Biden encerrou as sessões de inteligência de Trump depois que Trump ajudou a estimular os esforços para cancelar as eleições presidenciais de 2020 e levou o ataque da Capitólia de 6 de janeiro de 2021. Naquela época, Biden disse que o comportamento de “Trump” deve evitar obter as sessões de informação da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel da Intel. .

Perguntado em uma entrevista com CBS News O que eu tinha medo se Trump continuasse a receber as sessões de informação, Biden disse que não queria “especular em voz alta”, mas deixou claro que ele não queria que Trump continuasse tendo acesso a essas informações.

“Acho que não há necessidade de sessões de informações de inteligência”, disse Biden. “Que valor você está dando informações de inteligência? Que impacto isso tem, além do fato de que eu poderia escorregar e dizer alguma coisa?

Em 2022, agentes federais registraram a casa de Trump na Flórida e confiscaram caixas de registros classificados. Ele foi acusado de dezenas de acusações de crimes graves que o acusaram de monitorar ilegalmente os registros classificados e obstruir os esforços do FBI para recuperá -los. Ele se declarou inocente e negou ter agido mal. Um juiz negou provimento às acusações, governando o advogado especial que os trouxe foi nomeado ilegalmente, e o Departamento de Justiça renunciou às apelações depois que Trump foi eleito em novembro.

Em sua publicação, Trump citou o relatório de aconselhamento especial no ano passado sobre a administração de documentos classificados pelo Sr. Biden, dizendo: “O relatório do HUR revelou que Biden sofre de” má memória “e, mesmo no seu” melhor “, você não poderia Confie em informações confidenciais.

Ele terminou sua publicação dizendo: “Sempre protegerei nossa segurança nacional: Joe, você é demitido. Faça os Estados Unidos ótimos novamente! “

O advogado especial Robert Hur investigou a administração do Sr. Biden de informações classificadas e descobriu que as acusações criminais não eram justificadas, mas entregou uma avaliação crítica de seu gerenciamento de delicados registros do governo. O relatório descreveu a memória de Biden como “nebulosa”, “borrada”, “defeituosa”, “pobre” e “limitações significativas”. Ele disse que Biden não se lembrava de definir marcos em sua própria vida, como quando seu filho, Beau, morreu ou quando trabalhou como vice -presidente.

Trump tem o direito de terminar as sessões informativas para o Sr. Biden, porque é uma decisão de presidente sobre se um presidente anterior deve continuar tendo acesso a informações classificadas.

Steven Cheung, diretor de comunicações do presidente, compartilhou a publicação de Trump na plataforma de mídia social X e disse: “Bata na Jack Road e não volte!”