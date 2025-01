Trump diz que está trabalhando para marcar um encontro com Putin

O presidente eleito Trump disse quinta-feira que está trabalhando para marcar um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Ele quer se reunir. E estamos organizando isso”, disse Trump a Peter Doocy, da Fox News, em Mar-a-Lago, durante uma reunião com governadores republicanos.

Trump observou que manteve “muita comunicação” com o presidente chinês, Xi Jinping, e conversou com muitos outros líderes mundiais. Mas ele ainda precisa conversar com Putin.

“Mas o presidente Putin quer reunir-se. Ele até disse isso publicamente, e temos que acabar com essa guerra de uma vez por todas. É uma confusão sangrenta”, disse Trump sobre a guerra na Ucrânia.

Trump prometeu acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou no início de 2022, quando as forças russas invadiram o seu vizinho. Ele disse que traria Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à mesa de negociações.

Durante anos, Trump atraiu críticas dos democratas sobre a sua relação com Putin, com os seus oponentes a acusarem o presidente eleito de ser demasiado amigável e complacente com o líder autocrático da Rússia.

