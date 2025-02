Trump diz que Musk ajudará a descobrir ‘centenas de bilhões’ na fraude do governo dos EUA

Elon Musk e Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em comentários que são transmitidos em 9 de fevereiro de 2025, que Musk, que preside uma purga de emprego do governo dos Estados Unidos, ajudará a encontrar “centenas de bilhões de dólares de fraude” em agências federais. | Crédito da foto: AFP

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em comentários transmitidos no domingo (9 de fevereiro de 2025) que Elon Musk, que preside a purga de empregos de um governo, ajudará a encontrar “centenas de bilhões de dólares de fraude” em agências federais .

Falando em uma entrevista da Fox News transmitida antes do campeonato de futebol do Super Bowl, Trump disse que o povo americano “quer que eu encontre” desperdício e que Musk, o homem mais rico do mundo e o líder dos esforços de redução dos custos do presidente . Foi “uma grande ajuda” para arrancar despesas desnecessárias.

“Vamos encontrar bilhões, centenas de bilhões de dólares em fraude e abuso. E, você sabe, as pessoas me escolheram”, disse Trump a Bret Baier, do Fox News Channel.

Durante suas três semanas no cargo, o presidente desencadeou uma onda de ordens executivas destinadas a cortar as despesas federais. Ele nomeou o Chefe da SpaceX e Tesla, Sr. Musk, para dirigir seus esforços federais de redução de custos sob o departamento de eficiência do governo (DOGE).

O governo destacou vários projetos do governo que Trump acredita que eles devem terminar ou reduzir, mas não foram apresentadas evidências de qualquer atividade ou fraude ilegal generalizada.

Musk já tomou medidas sem precedentes para fechar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), descartando milhares de funcionários.

Na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025), um juiz federal ordenou uma pausa temporária ao Plano de Administração para colocar 2.200 trabalhadores da USAID em licença paga.

Na entrevista, Trump disse que havia “centenas de milhões de dólares em dinheiro que vão a lugares para onde não deveriam ir”.

Trump disse em sua entrevista que, no dia seguinte, mais ou menos ele ordenará que Musk converta seu bisturi do governo no Departamento de Educação, um objetivo frequente da raiva republicana.

“Então eu vou ao Exército”, disse Trump, reiterando seu chamado para uma revisão dos gastos com o Pentágono, cujo orçamento totaliza cerca de US $ 850 bilhões.

Trump também dobrou em um esquema para o anexo do Canadá, dizendo que o vizinho do norte dos Estados Unidos “seria muito melhor para ser um estado 51, porque perdemos US $ 200 bilhões por ano com o Canadá”.

Desde que assumiu o cargo, o Sr. … Trump caracterizou bilhões de dólares no comércio bilateral diário como um “subsídio” dos Estados Unidos e disse que sem evidências de que o Canadá não seria “um país viável” sem ele.

Trump ameaçou o Canadá e o México com uma tarifa de 25% acima de todas as importações, suspendendo medidas após acordos com os dois países nos planos de conter a imigração ilegal e o tráfego de fentanil para os Estados Unidos.

Ambos os países obtiveram um atraso de um mês após as conversas de 11 horas com Trump, mas no domingo os Estados Unidos, o líder alertou que o que havia sido feito até agora “não foi suficiente”.

“Algo tem que acontecer, não é sustentável, e eu estou mudando”, disse ele, quando perguntado se os dois países tiveram que fazer mais antes do prazo de 30 dias.