Trump diz que não deportará o príncipe Harry: “Ele tem problemas suficientes com sua esposa”

O presidente Trump disse na sexta -feira que “ele não está interessado” em deportar Harry, que atualmente reside em Montecito, Califórnia, com sua esposa, Meghan Markle.

“Eu não quero fazer isso”, disse Trump ao New York Post. “Vou deixar isso em paz. Ele tem problemas suficientes com sua esposa. Ela é terrível.

Em fevereiro do ano passado, Trump acusou a administração do ex -presidente Biden de “proteger Harry”, acrescentando que não faria o mesmo se vencer a Casa Branca.

“Ele traiu a rainha. Isso é imperdoável “, disse Trump ao Daily Express do Reino Unido Em uma entrevistaacrescentando que Harry “estaria sozinho” se fosse eleito.

Trump, em sua entrevista na sexta -feira com o New York Post, continuou dizendo que acredita que “pobre Harry” é “chicoteado” por Markle.

Trump já criticou o príncipe Harry e Markle por suas diferenças relatadas com a família real. Em 2023, Hugh Hewitt disse ao apresentador: “Eu não gostei da ideia de que eles (Harry e Markle) estavam recebendo segurança dos Estados Unidos quando vieram para cá”.

O verdadeiro casal também expressou a desaprovação de Trump ao longo dos anos, com Markle chamando o presidente “divisivo” e “Misogyn” durante a corrida presidencial de 2016.

Na sexta -feira, Trump elogiou o irmão do príncipe Harry, o príncipe William, chamando -o de “grande jovem”.

A Heritage Foundation, um grupo de especialistas conservadores, tentou o Departamento de Segurança Nacional (DHS) para obter informações sobre o estado de imigração do príncipe Harry. O grupo de especialistas afirmou que o departamento “pode ​​ter concedido incorretamente” seu visto depois que o membro da família real revelou o consumo de drogas pessoais em suas memórias “substituídas”.

Em 2023, o pedido do DHS foi rejeitado, mas um juiz ainda está considerando o caso, de acordo com o Associated Press.

