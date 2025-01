Trump diz que “não importa” como o Partido Republicano aprova a sua agenda: “O resultado final é o mesmo”

O presidente eleito Trump disse na quarta-feira que “não importa” se os republicanos no Capitólio abordam as suas principais prioridades em matéria de impostos, energia e fronteira num ou dois pacotes, enquanto o partido tenta definir o seu plano para os próximos meses.

“Tivemos uma ótima reunião. Há uma grande unidade. Quer seja um projeto de lei ou dois, será aprovado de uma forma ou de outra”, disse Trump aos repórteres após uma reunião com os republicanos do Senado na noite de quarta-feira.

“Acho que se fala muito em dois e se fala muito em um, mas isso não importa. O resultado final é o mesmo”, continuou, elogiando a reunião como “realmente unificada” e “muito forte”.

“Faremos alguma coisa”, acrescentou.

Os republicanos controlarão o Senado, a Câmara e a Casa Branca e pretendem aprovar grandes áreas da agenda de Trump através de uma manobra conhecida como reconciliação, que evitaria uma obstrução no Senado e eliminaria a necessidade de obter votos democratas.

Mas tem havido uma batalha contínua entre os líderes republicanos do Senado e da Câmara sobre se devem dividir essas prioridades em dois pacotes ou tentar aprová-los todos de uma vez.

Os republicanos do Senado argumentaram que um processo de dois projetos de lei permitiria ao partido obter uma grande vitória política no início do mandato de Trump, com um pacote incluindo disposições energéticas e fronteiriças elaborado nos primeiros dois meses após a posse de Trump.

Do outro lado do Capitólio, os líderes da Câmara disseram que, com a sua margem estreita, poderão ter apenas uma fatia da maçã e que um projecto de reconciliação massivo e inclusivo poderá ser a sua melhor esperança para fazer avançar a agenda do partido.

O próprio Trump causou alguma confusão no início desta semana, primeiro ao pedir “um projeto de lei poderoso”, antes de dizer um dia depois que estava aberto a um caminho de dois projetos de lei.

Na quarta-feira, Trump também abordou uma série de outras questões, dizendo aos repórteres que não sentiu qualquer “resistência” dos republicanos do Senado sobre os seus apelos para adquirir militarmente a Gronelândia e o Canal do Panamá. Ele também comparou a recente visita de Donald Trump Jr. à Groenlândia a “uma festa de amor”.

A Dinamarca afirmou que a nação do Árctico não está à venda.

Trump também indicou que acredita que pode trabalhar com o governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), para ajudar a reconstruir partes do estado que estão sendo devastadas por incêndios florestais, apesar de seu relacionamento contencioso.

“O que aconteceu é uma tragédia e o governador não fez um bom trabalho. Dito isto, me dei bem com ele quando ele era governador. Trabalhamos juntos muito bem e trabalharíamos juntos. “Acho que parece que seremos nós que teremos que reconstruí-lo”, disse ele.

“Mas o que aconteceu lá… acho que nunca vi nada antes”, acrescentou.

Fonte