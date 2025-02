Trump diz que não permitirá o estilo “obsoleto” no Salão Oval até que o estilo “Gulf de América” ​​mude

Trump diz que não permitirá o estilo “obsoleto” no Salão Oval até...

O presidente Trump não está retirando um confronto entre a Casa Branca e a Associated Press no Golfo da América, o corpo de água anteriormente conhecido como Golfo do México que mudou depois de assumir a posição.

O estilo AP é referir -se ao corpo de água na primeira referência por seu nome anterior, que é reconhecido em outros países e muitos dos leitores da AP ainda podem reconhecer.

Trump disse que a AP “se recusa a seguir o que é a lei”, em referência a uma ordem executiva assinada este mês, alterando o nome do corpo da água.

O presidente disse que pretende manter o serviço de arame fora do espaço chave da Casa Branca “até que eles concordem” em mudar seu estilo.

A AP, em sua declaração mais recente sobre a proibição, disse que “as ações tomadas para restringir a cobertura dos eventos presidenciais da AP devido à maneira como nos referimos a uma localização geográfica desse importante direito consagrado na Constituição dos Estados Unidos para todos os americanos”.

Vários grupos de liberdade de imprensa e a Associação de Correspondentes da Casa Branca condenaram a decisão e pediram ao governo Trump que reconsidere.

O episódio é amplamente visto como a última defesa no longo relacionamento combativo de Trump com a imprensa.

“Eles não estão nos tornando favores e suponho que não estou fazendo nenhum favor”, disse Trump sobre a AP. “A vida funciona.”

