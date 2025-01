Trump diz que o Canadá não é soberano

O país “depende completamente” para os EUA e seria melhor para ser 51. O Estado, disse o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu não liberar mais o Canadá “Aproveite” Os EUA, mais uma vez afirmando que o estado vizinho quer fazer 51. Falando a jornalistas da Air Force One Aircraft no sábado, Trump disse que o Canadá nem existiria sem subsídios e cooperação nos negócios dos EUA.

Trump fez comentários semelhantes antes de sua posse no início deste mês, sugerindo que seu governo poderia fazer do Canadá parte dos EUA. Ottawa rejeitou essas propostas.

“O Canadá vem explorando os EUA há anos. Não vamos deixar isso acontecer, “ Trump disse a repórteres.

“Sem o nosso subsídio, o Canadá realmente não existe. O Canadá depende completamente de nós, então eles devem ser um estado, ” Ele disse. Trump acusou o Canadá de “Nos tratando de maneira muito injusta na loja,” alegando que os EUA perdem US $ 250 bilhões anualmente de um país vizinho em um déficit comercial enquanto o Canadá perde “Quase 90% de seus negócios com os Estados Unidos”.













“Eu poderia parar isso em um dia e, se eu parasse, o Canadá não existiria como um estado … não quero gastar centenas de milhões de dólares no apoio da Terra, a menos que esse país não seja um estado, “ Ele disse.

Segundo Trump, o Canadá se beneficiaria de se tornar parte dos EUA.

“Se fosse um estado, os cidadãos do Canadá pagariam um imposto muito menor. Seus impostos seriam reduzidos pela metade … eles terão um tratamento muito melhor, muito melhor cuidado, ” afirmou, acrescentando que os canadenses iriam “Não tenha problemas militares” e “Ele seria muito mais seguro em todos os sentidos.”

“Eu acho que é uma coisa ótima para o Canadá … eu olho para ela como, honestamente, um país que deveria ser um estado”. disse Trump.

Leia mais:

Trump cita privilégios se o Canadá se tornar 51. O Estado dos EUA

Trump já havia sido ameaçado pela introdução dos costumes de 25 % nos bens canadenses, dizendo que a medida fortalecerá a economia americana. Ele repetiu a ameaça de no início desta semana, dizendo aos repórteres que planejam introduzir costumes em fevereiro. O primeiro -ministro canadense de partida, Justin Trudeau, respondeu, alertando Trump de que o Canadá introduziria a alfândega de retorno e “Os preços para os consumidores dos EUA aumentarão quase tudo”. No início deste mês, Trudeau disse que não havia “A chance de seios de neve no inferno” que o Canadá se tornará parte dos EUA.