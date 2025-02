Trump diz que o Canadá se juntaria a nós ‘seria a melhor coisa que eles poderiam fazer’

O presidente Trump argumentou no domingo que, se o Canadá ingressasse nos Estados Unidos, seria o melhor que os vizinhos do norte poderiam fazer.

“Eu amo o povo do Canadá. Temos um ótimo relacionamento, mas eles se tornaram nosso estado 51, seria o melhor que eles poderiam fazer ”, disse Trump a repórteres. “E pense em quão bonito seria esse país sem aquela linha artificial que a atravessa. Alguém o desenhou há muitos anos com uma regra, apenas uma linha.

Trump reiterou repetidamente seu desejo de ver o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos, que é algo que os líderes canadenses rejeitaram repetidamente como uma possibilidade.

O presidente também disse a Bret Baier, da Fox News, em uma entrevista que foi transmitida no domingo que “algo tem que acontecer” e que leva mais 30 dias depois que ele concordou em parar na implementação de tarifas no Canadá por pelo menos um mês.

Ele acrescentou: “Acho que o Canadá seria muito melhor para ser um estado 51”.

“Porque perdemos US $ 200 bilhões por ano com o Canadá. E eu não vou deixar isso acontecer, é demais. Por que estamos pagando US $ 200 bilhões por ano essencialmente em subsídio ao Canadá? Agora, se eles são um estado 51, não me importo de fazê -lo ”, disse Trump.

Trump e o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau concordaram em interromper as tarifas de 25 % antes de serem válidas na semana passada. O Canadá concordou em garantir a fronteira norte e trabalhar para combater o fluxo de fentanil nos Estados Unidos, acrescentando que ele implementará seu plano de fronteira de US $ 1,3 bilhão e concordou em tomar outras medidas para garantir a fronteira.

O acordo com o Canadá refletiu o mesmo acordo que Trump chegou ao presidente mexicano Claudia Sheinbaum naquele dia.

Fonte