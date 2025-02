O presidente Trump disse que ordenou que o Departamento de Justiça (DOJ) retirasse todos os promotores americanos do ex -presidente do Remanente “Biden”, alegando que o departamento “foi politizado como nunca antes”.

“Nos últimos quatro anos, o Departamento de Justiça foi politizado como nunca antes. Portanto, instruí o término de todos os advogados americanos restantes de “Era Biden”, escreveu Trump na terça -feira no verdadeiro social. A Era de Ouro dos Estados Unidos deve ter um sistema justo de justiça, que começa hoje! “

Existem 93 promotores dos EUA, cada um responsável por um distrito judicial específico. Dois distritos compartilham um promotor americano. Em cada distrito, eles são os diretores da lei. O presidente que substitui os promotores federais é comum à medida que o novo governo é estabelecido.

Na semana passada, o advogado interino dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Danielle Sassoon, renunciou depois que o Departamento de Justiça ordenou que ele demitisse acusações de corrupção contra o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D).

Denise Cheung, a melhor promotora criminal do promotor dos Estados Unidos pelo distrito de Columbia, renunciou na terça -feira após uma diretiva para iniciar uma investigação sobre os fundos da Agência de Proteção Ambiental (EPA) que foi de luz verde durante o período de quatro anos do Biden na Casa Branca.

Na quarta -feira, a Casa Branca de Trump enviou uma notificação de rescisão a vários promotores dos EUA que foram nomeados por Biden, Reuters relatado semana passada.

O Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia também ditado Na semana passada, a promotora fiscal dos EUA Tara McGrath foi notificada de que seu mandato terminou em 12 de fevereiro e que Andrew R. Haden assumiria o controle.

