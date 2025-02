Trump diz que ordenou que o Tesouro dos Estados Unidos parasse de cunhar novos centavos, citando o aumento do custo

O presidente Donald Trump diz que ordenou que o departamento do Tesouro parasse novos centavos, citando o crescente custo de produção da moeda de um centro.

“Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que literalmente nos custam mais de 2 centavos. Isso é tão desperdiçado! Trump escreveu em uma publicação no domingo à noite em seu verdadeiro lugar social. “Eu instruí meu Secretário do Tesouro dos Estados Unidos a parar de produzir novos centavos”. O movimento de Trump é o último no que tem sido um rápido esforço de seu novo governo para promulgar uma mudança radical através da ordem executiva e da proclamação sobre questões que vão da imigração, gênero e diversidade, para nomear o Golfo do México.

Trump não discutiu seu desejo de eliminar o centavo durante sua campanha. Mas o departamento de eficiência do governo de Elon Musk aumentou a perspectiva em uma posição em X no mês passado, destacando o custo do centavo.

A Casa de Moeda dos Estados Unidos relatou ter perdido US $ 85,3 milhões no ano fiscal de 2024, que terminou em setembro nos quase 3,2 bilhões de centavos que produziu. Cada centavo custa quase US $ 0,037, em comparação com US $ 0,031 no ano anterior.

A hortelã também perde dinheiro no níquel, com cada uma das moedas de US $ 0,05 que custam quase US $ 0,14 para ganhar.

Não está claro se Trump tem o poder de eliminar unilateralmente a humilde moeda de um centavo. As especificações da moeda, incluindo o tamanho e o teor de metais das moedas, são ditadas pelo Congresso.

Mas Robert K Triest, professor de economia da Northeastern University, argumentou que poderia haver espaço para manobras.

“O processo de descontinuar o centavo nos Estados Unidos é um pouco claro. Ele provavelmente exigiria um ato do Congresso, mas o secretário do Tesouro poderia simplesmente parar a moeda de novos centavos ”, disse ele no mês passado.

Os membros do Congresso introduziram repetidamente a legislação que aponta para a moeda de zinco com o revestimento de cobre. As propostas ao longo dos anos tentaram suspender temporariamente a produção do centavo, eliminá -lo da circulação ou exigir que os preços sejam arredondados para os cinco centavos mais próximos, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso.

Os defensores da eliminação da moeda citaram economia de custos, pagamentos mais rápidos nas caixas de registrador e o fato de vários países já terem eliminado suas moedas de um centavo. O Canadá, por exemplo, parou de cunhar seu centavo em 2012.

Não seria a primeira vez que os Estados Unidos eliminam sua moeda menos valiosa. A moeda central do meio foi descontinuada pelo Congresso em 1857.

O novo governo Trump se concentrou acentuadamente na redução de custos, com Musk, que foi apresentado a liderar a tarefa, destinada a agências inteiras e grandes faixas da força de trabalho federal enquanto tentava identificar uma meta de US $ 2 bilhões em economia.

“Vamos extrair o desperdício do orçamento de nossas grandes nações, mesmo que seja um centavo ao mesmo tempo”, escreveu Trump em sua publicação.

Trump enviou a mensagem quando deixou Nova Orleans depois de assistir a primeira metade do Super Bowl.