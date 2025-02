Trump diz que os atletas transgêneros não terão permissão para entrar nos Jogos Olímpicos de 2028

O presidente Trump assinou uma ordem executiva na quarta -feira que proíbe atletas transgêneros de competir em esportes de meninas e mulheres, cumprindo uma promessa importante da campanha que também poderia complicar o papel da nação como uma série dos próximos Jogos Olímpicos de Verão.

Em uma cerimônia de assinatura em Washington na quarta -feira, Trump disse que seu governo não permitirá que os atletas trans competirem nos Jogos de Verão, que acontecerão em Los Angeles em 2028.

“Simplesmente não vamos deixar isso acontecer”, disse Trump na quarta -feira, ladeado por apoiadores, incluindo Riley Gaines, um ex -nadador da universidade que atravessou o país testemunhando políticas que permitem aos atletas transgêneros competir no esporte feminino. “Está terminando neste momento, e ninguém pode xingar sobre isso, porque quando falo, falamos com autoridade”.

“E pelo mesmo motivo, também estou dirigindo nosso Secretário de Segurança Nacional, Kristi Noem … para negar todos e cada um dos pedidos de visto feitos por homens que tentam entrar de forma fraudulenta aos Estados Unidos enquanto se identificam como identificados como Atletas femininas para tentar entrar e entrar nos jogos ”, disse Trump.

Ele repetiu a falsa declaração de que dois boxeadores que competiram nos Jogos de Paris no ano passado, Imane Khelif, da Argélia, onde não é legal que uma pessoa mude seu sexo e Lin Yu-Ting de Taiwan, eles são trans.

Uma folha de informações para quarta -feira estabelece que o Departamento de Segurança Nacional “revisará as políticas de visto para abordar homens afirmando falsamente que são mulheres ao entrar nos Estados Unidos para competir no esporte feminino”. O Departamento de Estado parou de emitir passaportes dos EUA com marcadores de gênero “X” e suspendeu os pedidos de processamento dos americanos que procuram atualizar seus passaportes com um novo marcador de gênero.

A Ordem de Trump acusa o Secretário de Estado de Marco Rubio, com mudanças exigentes no Comitê Olímpico Internacional (COI) para proibir atletas de esportes transgêneros com um único sexo. Como senador republicano da Flórida, Rubio havia dito que o conceito de identidade de gênero é “não -científico, subjetivo e político”.

O COI emitiu novas diretrizes para atletas transgêneros e intersexuais em 2021, abandonando um quadro anterior que exigia que os concorrentes fossem submetidos a tratamentos e procedimentos hormonais de que a nova política é chamada de “medicamente desnecessário”. 2021 As diretrizes não são legalmente vinculativas e destinam -se a ajudar as organizações esportivas internacionais a determinar os critérios de elegibilidade.

O COI, com sede na Suíça, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários sobre a ordem executiva de Trump ou seus comentários nos Jogos de Verão.

A ordem de Trump coincide com meninas e mulheres nacionais no Dia do Esporte, que é reconhecido anualmente em fevereiro para celebrar as realizações de atletas. A Fundação de Esportes Femininos, que cofundou meninas e mulheres nacionais no dia do esporte em 1987, temProibições categóricas opostasEm atletas transgêneros, dizendo que essas políticas “limitam as oportunidades e danificam o desenvolvimento de meninas e mulheres trans e transgêneros”.

A organização, fundada pela lenda do tênis e pelo defensor dos direitos iguais, Billie Jean King, que também expressou uma forte oposição às políticas que proíbem os atletas trans dos esportes, não responderam imediatamente um pedido de comentários sobre os comentários sobre o Ordem de Trump.

Em um comunicado, Kelly Robinson, presidente da campanha de direitos humanos, um grupo nacional de defesa LGBTQ, disse que a ordem faz parte de um esforço administrativo mais amplo para “distrair e dividir” o país.

“Todos queremos que os esportes sejam justos, os alunos estão seguros e os jovens têm a oportunidade de participar junto com seus colegas de classe”, disse Robinson. “Mas uma tentativa de proibição geral priva os filhos dessas coisas. Essa ordem pode expor os jovens a assédio e discriminação, encorajando as pessoas a questionar o gênero de crianças que não estão em conformidade com uma visão estreita de como elas devem se vestir ou olhar.

Argumentando contra uma proposta para proibir os atletas transgêneros dos alunos de meninas e esportes femininas em janeiro, os democratas da Câmara dos Deputados disseram que a referida legislação alimentaria inevitavelmente a especulação sobre se as atletas do sexo feminino parecem femininas o suficiente para competir para competir em esportes femininos sem questionar seus gênero.

Desde que ele voltou para 20 de janeiro, Trump assinou uma série de ordens executivas destinadas a direitos de transgêneros, incluindo um que declara que o governo reconhece apenas dois sexos, homens e mulheres, e evitando amplamente que os dólares federais são usados ​​para o que ele e seu governo Chame “ideologia de gênero”.

Outras ordens procuram proibir as pessoas transgêneros abertamente em escolas militares e de morte que promovem a “ideologia de gênero”, que a Casa Branca definiu como “um conceito sempre em mudança de identidade auto -avaliada de gênero”. Uma ordem executiva de 28 de janeiro pretende encerrar o apoio federal à atenção afirmada por gênero para menores transgêneros, que, de acordo com a ordem, inclui jovens de 19 anos.

