Trump diz que os comentários de acidente de avião não sinalizarão a investigação

O presidente Trump disse na sexta -feira que seus comentários sobre pesquisas sobre colisão mortal no ar no início desta semana, perto de Reagan, o aeroporto nacional não afeta a investigação, expressando sua confiança de que sua opinião sobre a situação é precisa.

“Não”, disse Trump do Salão Oval, quando perguntado se suas observações públicas poderiam interferir na investigação.

“Acho que eles farão uma investigação, provavelmente será lançado como eu disse. Eu gosto de colocar com antecedência. Estou tão cansado de ouvir que as coisas acontecem com o nosso país e depois as pessoas dizem ‘faremos uma investigação’ e três anos depois eles lançam o relatório de que ninguém olha.

Ele dobrou ao culpar as práticas de contratação do governo Biden, algo que passou a maior parte da quinta -feira em armadilha durante uma conferência de imprensa da Casa Branca.

“Temos que ter as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais claras como especialistas em torres de controle”, disse ele. “Não tivemos o nosso melhor esforço. Se eu leu a nomeação que li ontem na conferência de imprensa, eles conversaram sobre pessoas que foram psicologicamente feridas e as pessoas que tinham muitos problemas foram bem.

Trump culpou as iniciativas de diversidade à Administração Federal de Aviação (FAA) por enfraquecer a segurança, citando os esforços da agência para contratar pessoas com deficiência, incluindo anões, membros ausentes e deficiências intelectuais.

“Tudo isso foi devido a regras fracas no governo Biden. E simplesmente não vamos deixar esse tipo de coisa acontecer novamente. Mais uma vez, eu poderia esperar e as pessoas informam em dois anos como sempre o fazem. Às vezes, é óbvio e, neste caso, é muito óbvio e acho que provei muito correto.

Trump também dobrou os dedos apontando para os pilotos de helicóptero, dizendo que eles estavam voando muito alto na época do acidente com o avião de passageiros, ecoando um sentimento que dito no início do dia.

“Eu não deveria estar lá. E eles também foram cometidos outros erros, eu também os apontei … Eles ainda farão uma investigação, apenas para vê -lo “, disse Trump a repórteres.

Ele também disse “não” quando perguntado se ele estava preocupado em especular sobre o comportamento dos pilotos do Exército quando ele é o comandante em chefe, culpando o ex -presidente novamente.

“Tudo isso foi causado por regras ruins, regulamentos e outras coisas sobre Biden, a administração de Biden e quando você olha para a maneira como eles lidaram com as coisas, de fato, se você olha, nós contratamos, uma das primeiras coisas que eu disse a eles Faria.

No entanto, o presidente acrescentou que acredita que “há muito pouco risco” em voar novamente nos Estados Unidos e um incidente repetido.

