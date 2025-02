Trump diz que planeja encontrar alguns democratas na próxima semana.

O presidente Trump disse na quarta -feira que se reunirá com os democratas na próxima semana para almoçar, embora não estivesse claro quem seria convidado.

“Eles são o partido de algumas coisas muito ruins”, disse Trump na reunião do Future Investment Initiative (FII) Institute em Miami. “E acho que eles vão mudar. Acho que eles têm que mudar.

“Vou almoçar com alguns dos democratas na próxima semana, e seria maravilhoso se pudéssemos trabalhar juntos”, acrescentou. “Acho que trabalhar juntos seria ótimo. Mas eles precisam mudar. Você não pode ser escolhido nos programas que desejam”.

A reunião marcaria um raro exemplo de disseminação bipartidária e que os democratas estão dispostos a falar diretamente com Trump, a quem criticaram muito por ter tendências autocráticas.

Um dos poucos democratas que demonstrou vontade de conversar com Trump é o senador John Fetterman (D-Pa.), Que se encontrou com o presidente em Mar-a-Lago antes do dia da inauguração.

“Em geral, foi uma experiência positiva. Quero dizer, ele era gentil, ele era cordial. Eu não estava em nenhum tipo de teatro. Eu não estava tentando tirar uma foto para colocar algo nas redes sociais. Era sozinho, realmente, uma conversa. Na verdade, conversamos por mais de uma hora ”, disse Fetterman “The View”.

