Trump diz que ‘provavelmente’ dará ao TikTok uma extensão de 90 dias

O presidente eleito Trump disse à NBC News no sábado que provavelmente dará ao TikTok uma prorrogação de 90 dias enquanto seu novo governo avalia a situação após a decisão da Suprema Corte de manter uma proibição federal.

“A prorrogação de 90 dias é algo que provavelmente será feito, porque é oportuno. Você sabe, é apropriado. “Temos que analisar isso com cuidado”, disse Trump. ele disse em uma ligação com a moderadora de “Meet the Press”, Kristen Welker. “É uma situação muito grande.”

Ele disse que “provavelmente” anunciará uma decisão na segunda-feira, quando tomar posse para um segundo mandato na Casa Branca.

Uma extensão de 90 dias é permitida como parte do projeto de lei bipartidário aprovado pelo Congresso em abril passado, que deu à controladora chinesa da TikTok, ByteDance, 270 dias para se desfazer do aplicativo ou enfrentar a proibição de aplicativos de varejo americanos.

A TikTok alertou em um comunicado que “apagará” no domingo, a menos que o presidente Biden intervenha. Mas a Casa Branca chamou essa declaração de “truque”, argumentando que o aplicativo não precisa agir antes que Trump faça o juramento de posse.

“Vimos a declaração mais recente do TikTok”, escreveu a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre em comunicado no sábado. “É um golpe e não vemos razão para que a TikTok ou outras empresas tomem medidas nos próximos dias, antes que a administração Trump tome posse na segunda-feira.”

O presidente eleito disse na sexta-feira que avaliaria o futuro do aplicativo assim que assumir oficialmente o cargo. E a Casa Branca disse na época que a proibição do TikTok caberia à administração Trump.

