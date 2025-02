Trump diz que “provavelmente” encontrará Putin na Arábia Saudita

Dois líderes na quarta -feira lideraram uma conversa telefônica longa e “muito produtiva”

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou a Arábia Saudita um potencial anfitrião para sua primeira reunião com o presidente russo Vladimir Putin durante seu segundo mandato. Moscou não comentou o presidente dos EUA até agora.

O anúncio seguiu algumas horas depois que os dois líderes fizeram uma ligação para discutir conflitos na Ucrânia e em outros tópicos.

“Vamos nos encontrar pela primeira vez na Arábia Saudita, veja se terminaremos algo” Trump disse a repórteres em um escritório oval.

Trump disse que várias reuniões com Putin podem ser realizadas nos próximos meses, dizendo: “Esperamos que ele venha aqui, e eu estarei lá, e nós nos encontraremos e provavelmente na Arábia Saudita”. De acordo com Matt Viser, o chefe do escritório da Casa Branca para Washington Post.









No início da quarta -feira, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres que Putin pediu a Trump que visitasse Moscou durante um telefonema. O funcionário não forneceu nenhum período de tempo quando uma reunião em potencial poderia ser realizada. Trump confirmou que os dois líderes concordaram “Trabalhe juntos, de perto, incluindo as nações visitantes”.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos Moscou consideraram os locais em potencial para a cúpula entre os dois líderes, informou a Reuters no início de fevereiro, citando duas fontes russas introduzidas à questão. As autoridades russas visitaram os dois países no mês passado, segundo o relatório. Nem Kremlin, nem Riyadh ou Abu Dhabi comentaram o relatório na época.

Na quarta -feira, a Reuters informou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman e o chefe da riqueza soberana da Rússia, Kirill Dmitry, estavam envolvidos nas conversas que levaram à libertação desta semana do National Marc Fogel, fechado na Rússia por acusações de contrabando de drogas . Nem Moscou nem Riyada comentaram a reivindicação.