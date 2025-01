Trump diz que substituirá chefe dos Arquivos Nacionais

O presidente eleito Trump disse na segunda-feira que substituirá o chefe da Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA).

“Teremos um novo arquivista”, disse Trump ao apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt em seu programa.

De acordo com lei federal No site da NARA, Trump tem o poder de demitir o arquivista, mas deve “comunicar as razões dessa remoção a cada Câmara do Congresso”.

Um dos casos jurídicos proeminentes com os quais o presidente eleito teve de lidar nos últimos dois anos, o caso de documentos Mar-a-Lago, centrado na retenção de documentos confidenciais da sua primeira presidência, versus o trabalho da NARA e do FBI para recuperá-los.

O promotor especial Jack Smith retirou-se formalmente do caso de documentos na semana passada, encaminhando a continuação do processo dos dois co-réus do presidente eleito para promotores federais no Distrito Sul da Flórida. Smith também retirou formalmente as acusações contra Trump nos seus dois casos federais há dois meses, rejeitando-as sem preconceito e citando a política do Departamento de Justiça que proíbe a acusação de um presidente em exercício.

“Também tivemos um juiz muito brilhante e muito justo no caso”, disse Trump a Hewitt na segunda-feira, referindo-se à juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, que decidiu encerrar o caso de documentos em julho.

“E como sabem, ganhámos esse caso… ganhámo-lo de forma convincente”, acrescentou o presidente eleito.

A atual arquivista dos Estados Unidos, Colleen Shogan, ocupou o cargo de maio de 2023. Embora ainda indicada, ela enfrentou confronto do senador Josh Hawley (R-Mo.) por causa de postagens anteriores na plataforma social. crianças.

“O Dr. Shogan teve uma forte relação de trabalho com o presidente Trump e sua equipe. Esperamos continuar esse relacionamento com a nova administração”, disse o National Archives Public and Media Communications em um comunicado enviado por e-mail ao The Hill no domingo.

