O presidente Donald Trump disse na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) que assinaria uma ordem executiva para começar a construir um sistema de defesa aérea de “Iron Dome” para os Estados Unidos, como o que Israel usou para interceptar milhares de foguetes.

“Precisamos iniciar imediatamente a construção de um Escudo de Defesa de Defesa da Dome Iron Dome Dome, que pode proteger os americanos”, disse Trump a um retiro republicano do Congresso em Miami.

Trump disse que o sistema “será feito aqui nos Estados Unidos”.

Falando no dia em que o novo secretário de Defesa Pete Hegseth assumiu o cargo, Trump disse que era uma das quatro ordens que ele assinaria, juntamente com uma que “obteria uma ideologia transgênero fora de nossas forças armadas”.

Durante a campanha eleitoral de 2024, Trump prometeu repetidamente construir uma versão do sistema Israel Iron Dome para os Estados Unidos

Mas ele ignorou o fato de que o sistema foi projetado para ameaças de curta duração, o que o torna muito apropriado se defender contra mísseis intercontinentais que são o principal perigo para os Estados Unidos.

No entanto, Trump canta novamente os louvores do sistema israelense, que Israel usou para derrubar foguetes disparados por seus inimigos regionais Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano durante a guerra causada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro contra Israel.

“Eles deliciam quase todos”, disse Trump. “Então eu acho que os Estados Unidos têm direito a isso.”