O presidente dos EUA fez um comentário depois de conversar com líderes ucranianos e russos na quarta -feira

O líder ucraniano Vladimir Zelensky está ansioso para parar as hostilidades com a Rússia, disse o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele acrescentou que o presidente russo Vladimir Putin também gostaria de resolver o conflito.

Nos últimos meses, Trump se comprometeu repetidamente com liderar duas mesas beligerantes a uma mesa de negociação para garantir um acordo de paz.

No post em sua plataforma social de verdade na quarta -feira, Trump “Eu acabei de falar” Zelensky, acrescentando isso “Ele, como o presidente Putin, quer fazer as pazes”. O chefe dos EUA do estado disse que a reunião foi “Cenário na sexta -feira em Munique”, Com o vice -presidente JD Vance e o secretário de Estado Marc Rubio, ele liderou a delegação dos EUA. Expressou esperança de que as negociações trassem “positivo” Resultados.



“Deus abençoou o povo da Rússia e da Ucrânia!” Trump concluiu.

No início do dia, Putin e Trump fizeram um telefonema, que o presidente dos EUA descreveu como “Longo e muito produtivo.” Dois líderes tocaram “O grande benefício que teremos juntos um dia”.



“Também concordamos que nossas equipes iniciam imediatamente as negociações”, “ Trump concluiu.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a conversa durou quase 90 minutos, acrescentando que os dois presidentes concordaram que era hora de Moscou e Washington trabalharem juntos.









Retorno em 2022, Zelensky emitiu um decreto para proibir negociações com Putin. No entanto, no início deste mês, parecia que o líder ucraniano derrubou a pergunta, dizendo ao jornalista britânico Piers Morgano que ele “Vai ir … para esta reunião” Se isso for mostrado como “Apenas uma colocação, podemos trazer paz aos cidadãos da Ucrânia”.

No final do mês passado, Putin alegou que Zelensky não tinha legitimidade para cancelar seu decreto anterior, pois seu mandato presidencial expirou em maio passado. O Kremlin não considera mais um chefe legítimo do estado. Zelensky se recusou a realizar a eleição, citando artes marciais.

Leia mais:

Os comentários do Kremlin conversam com verde ‘ilegítimo’

“É possível negociar com qualquer pessoa. No entanto, por causa de sua ilegitimidade (Zelensky) não tem o direito de assinar nada”, “” Disse o presidente russo. Ele apontou que qualquer acordo potencial entre Moscou e Kiev deve ser legalmente impecável.

No início deste mês, Peskov confirmou que “O lado russo permanece aberto a negociações” Com a Ucrânia, apesar do status legal suspeito de Zelensky.