Trump dobra em ambições de gaze

O presidente dos EUA disse que se dedicou a “comprar e possuir um” enclave, que ele chamou de “um grande local de imóveis”

O presidente dos EUA, Donald Trump, repetiu seus planos de assumir o controle do controle de Gaza, dizendo que pretendia se matricular em outros países do Oriente Médio para ajudar a reforma. Em uma entrevista à Força Aérea para a do domingo, Trump chamou o Enclave de “Ótima página para imóveis”, O que deveria ser “Novamente, até, na vertical” para desenvolvimento futuro.

Na semana passada, Trump primeiro transferiu a idéia de assumir o controle do enclave palestino em uma conferência de imprensa, juntamente com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu. Sugerido para transformar a gaze no que ele descreveu como “A Riviera do Oriente Médio.” Como parte do plano, ele sugeriu a realocação de palestinos que viviam em Gaza para os países árabes vizinhos à medida que a área se desenvolveu.

“Estou comprometido com a compra e a posse da gaze … traremos estabilidade para … completamente distorcida, parte do Oriente Médio. Também o possuiremos”. Trump disse a repórteres no domingo. Ele dobrou sua idéia de mudar a Palestina do enclave, alegando que isso seria feito para o seu bem.













“As pessoas não podem viver nesses edifícios agora, não têm certeza … mas vamos nos preocupar com os palestinos. Vamos garantir que eles vivam lindamente, em harmonia e em paz”, “” Ele afirmou, insistindo que os palestinos deixariam Gaza se tivessem uma escolha.

“Eles não querem voltar para Gaza … a única razão pela qual eles falam sobre retornar a Gaza é que eles não têm alternativa. Quando têm uma alternativa, não querem voltar para Gaza”. Trump afirmou. Perguntado como convencer os povos árabes vizinhos a assumir os palestinos, ele alegou ser “Entusiasmado” Faça isso depois de falar com ele, sem mais elaboração. Observou que ele estava planejando deixar ir “Outros estados no Oriente Médio para a construção de peças” A gaze após o local é limpo para o desenvolvimento.

Enquanto Israel recebeu a iniciativa de Trump para assumir o controle de Gaza, outros principais jogadores regionais e muitas forças globais se opõem fortemente. Países, incluindo Jordânia, Arábia Saudita, França, Espanha, Irlanda, Alemanha, Irã e Brasil, expressaram oposição a qualquer deslocamento forçado de palestinos. Austrália, Rússia, China e alguns outros enfatizaram a necessidade de resolver Israel e Palestina para acabar “Uma forma de limpeza étnica.” O presidente turco Recep Tayyip Erdogan também rejeitou o plano de Trump, dizendo que Israel deveria pagar danos a Gaza. Ele estimou o custo de reforma do enclave em US $ 100 bilhões.

Presidente palestino Mahmoud Abbas chamou a semana da ONU “Proteja o povo palestino e seus direitos inalienáveis”. Aviso de que a iniciativa de Trump será “Uma grave violação do direito internacional”. Em uma entrevista à RT, Bassem Naim, chefe do ramo político do Hamas, marcou o plano de Trump como um “Um crime contra a humanidade.”

Apesar de seu retorno, Trump é supostamente pressionado. De acordo com o presidente israelense Isaac Herzog, o líder americano deve começar as conversas em breve “Principais líderes árabes”, Incluindo Jordânia, Egito e Arábia Saudita, sobre sua proposta de realocar os palestinos.